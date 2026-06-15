Quem é Melanie Martinez? Cantora homenageia ex-namorado Oliver Tree após morte no Brasil

A cantora Melanie Martinez voltou aos holofotes após prestar uma emocionante homenagem a Oliver Tree, morto em um acidente de helicóptero no Rio de Janeiro no último domingo, 14.

A artista norte-americana, que viveu um relacionamento com o cantor entre 2019 e 2020, afirmou estar devastada com a notícia e relembrou a importância dele em sua vida. Mesmo após o fim do namoro, os dois mantinham uma relação amigável.

De participante do 'The Voice' a fenômeno pop

Nascida em Nova York, Melanie Martinez ganhou notoriedade em 2012 ao participar da terceira temporada do programa de talentos "The Voice", nos Estados Unidos. Embora não tenha conquistado o título, chamou atenção pela voz marcante e pelo estilo artístico pouco convencional.

O reconhecimento internacional veio três anos depois, com o lançamento do álbum "Cry Baby". O projeto apresentou ao público uma estética inspirada no universo infantil, combinada a temas mais sombrios e reflexivos, característica que se tornou sua marca registrada.

Ao longo da carreira, Melanie construiu uma base fiel de fãs e acumulou bilhões de reproduções nas plataformas de streaming. Entre seus maiores sucessos estão músicas como "Dollhouse", "Pity Party", "Soap" e "Play Date".

A cantora também expandiu seu universo criativo com o álbum "K-12", lançado em 2019 junto a um filme musical, e com "Portals", de 2023, trabalho que marcou uma nova fase estética e sonora em sua trajetória.

O relacionamento com Oliver Tree

Melanie Martinez e Oliver Tree assumiram o relacionamento em 2019. Durante o período em que estiveram juntos, os dois frequentemente compartilhavam momentos da rotina nas redes sociais, atraindo a atenção dos fãs.

Após o término, em 2020, a cantora chegou a pedir que admiradores parassem de atacar o ex-companheiro na internet. Na época, ela afirmou que a separação ocorreu de forma respeitosa e que não existiam motivos para hostilidade entre os seguidores dos artistas.

A homenagem após a tragédia

Após a confirmação da morte de Oliver Tree, Melanie publicou uma mensagem emocionada nas redes sociais. Ela descreveu o cantor como uma pessoa criativa, generosa e apaixonada pela arte.

A artista também afirmou que o ex-namorado possuía um coração gentil e que continuará sendo lembrado por seu talento e pela maneira como impactou a vida das pessoas ao seu redor.

Melanie Martinez publicou um texto em seu perfil no Instagram homenageando o ex-namorado, Oliver tree, que faleceu no último domingo, 14, em um acidente de helicóptero no Rio de Janeiro (Reprodução / @littlebodybigheart/Instagram)

"Descanse em paz, Oliver. Sei que você está fazendo os anjos darem risadas. Estarei aqui imaginando qual façanha e projeto criativo você está tramando no céu. Todo o meu amor", declarou a artista.

Como aconteceu o acidente?

Oliver Tree estava entre as seis vítimas de um acidente aéreo ocorrido na manhã de domingo, 14, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo as autoridades, dois helicópteros colidiram no ar e caíram na região. As aeronaves atingiram um pátio de veículos elétricos na Avenida das Américas, provocando um incêndio que destruiu dezenas de carros. Além do cantor, morreram os pilotos das aeronaves e outros passageiros, entre eles o youtuber argentino Gaspar Prim. As causas da colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades brasileiras.

Quem era Oliver Tree

Oliver Tree foi um cantor, compositor e produtor norte-americano que conquistou fama internacional ao misturar pop alternativo, música eletrônica e humor em projetos marcados por uma estética excêntrica. Natural de Santa Cruz, na Califórnia, ele se tornou conhecido por sucessos como "Life Goes On", "Miss You", "Alien Boy" e "When I'm Down", que acumularam bilhões de reproduções nas plataformas digitais.

Com visual característico, marcado pelo corte de cabelo em estilo tigela e figurinos extravagantes, o artista construiu uma carreira baseada na combinação de música, performance e conteúdo viral para a internet. Aos 32 anos, ele acumulava mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e estava em turnê mundial quando morreu.

Tree havia feito um show em São Paulo no último dia 6 de junho.