Musk sofre derrota na Justiça em ação da xAI contra OpenAI

Elon Musk sofreu mais um revés judicial em sua disputa com a OpenAI.

Uma juíza federal da Califórnia encerrou definitivamente a ação movida pela xAI, empresa de inteligência artificial (IA) do trilionário, que acusava a concorrente de obter informações confidenciais por meio da contratação de um ex-funcionário.

A decisão concluiu que a xAI não apresentou elementos suficientes para demonstrar que a OpenAI buscou acessar segredos comerciais durante o recrutamento de profissionais vindos da rival.

O que motivou o processo

O caso girava em torno de Xuechen Li, engenheiro que participou dos primeiros projetos da xAI e posteriormente passou a trabalhar na OpenAI.

A empresa de Musk alegava que informações relacionadas ao desenvolvimento do Grok, seu principal modelo de inteligência artificial, poderiam ter sido compartilhadas durante o processo de contratação.

A Justiça, porém, entendeu que não havia evidências concretas de que qualquer informação protegida tivesse sido transferida entre as empresas.

Segundo a decisão, questionamentos sobre experiências profissionais anteriores fazem parte de processos normais de recrutamento e não configuram, por si só, tentativa de obtenção de segredos comerciais.

Justiça encerra disputa

Não foi a primeira derrota da xAI no caso. Uma versão anterior da ação já havia sido rejeitada por insuficiência de provas.

Na ocasião, a empresa recebeu autorização para reformular a acusação e reapresentá-la. Após analisar a nova petição, a juíza concluiu que não havia elementos adicionais capazes de sustentar o processo.

Com isso, a ação foi encerrada sem possibilidade de novas tentativas no mesmo caso.

Guerra por talentos em inteligência artificial

A disputa ocorre em um momento de forte concorrência entre empresas de inteligência artificial por engenheiros e pesquisadores especializados.

Com modelos de IA cada vez mais sofisticados, conhecimento técnico e informações internas passaram a ser considerados ativos estratégicos para empresas que disputam liderança em um mercado avaliado em bilhões de dólares.

Mesmo após o encerramento da ação contra a OpenAI, a xAI mantém um processo separado contra Li, no qual acusa o ex-funcionário de uso indevido de informações confidenciais.

Mais um revés para Musk

A OpenAI voltou a sustentar que as acusações não tinham fundamento e associou o processo à série de disputas públicas e judiciais travadas por Musk contra a empresa.

O episódio amplia a lista de derrotas recentes do empresário nos tribunais. Nas últimas semanas, outra ação movida por Musk contra a OpenAI também foi rejeitada pela Justiça americana.

Enquanto as disputas seguem nos tribunais, Musk avança na reorganização de seus negócios. Neste ano, a xAI foi integrada à estrutura da SpaceX, aproximando ainda mais as operações de inteligência artificial e exploração espacial do empresário.