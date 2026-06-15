Musk sofre derrota na Justiça em ação da xAI contra OpenAI

(Getty Images)
Repórter
Publicado em 15 de junho de 2026 às 18h41.
Elon Musk sofreu mais um revés judicial em sua disputa com a OpenAI.
Uma juíza federal da Califórnia encerrou definitivamente a ação movida pela xAI, empresa de inteligência artificial (IA) do trilionário, que acusava a concorrente de obter informações confidenciais por meio da contratação de um ex-funcionário.
A decisão concluiu que a xAI não apresentou elementos suficientes para demonstrar que a OpenAI buscou acessar segredos comerciais durante o recrutamento de profissionais vindos da rival.
O caso girava em torno de Xuechen Li, engenheiro que participou dos primeiros projetos da xAI e posteriormente passou a trabalhar na OpenAI.
A empresa de Musk alegava que informações relacionadas ao desenvolvimento do Grok, seu principal modelo de inteligência artificial, poderiam ter sido compartilhadas durante o processo de contratação.
A Justiça, porém, entendeu que não havia evidências concretas de que qualquer informação protegida tivesse sido transferida entre as empresas.
Segundo a decisão, questionamentos sobre experiências profissionais anteriores fazem parte de processos normais de recrutamento e não configuram, por si só, tentativa de obtenção de segredos comerciais.
Não foi a primeira derrota da xAI no caso. Uma versão anterior da ação já havia sido rejeitada por insuficiência de provas.
Na ocasião, a empresa recebeu autorização para reformular a acusação e reapresentá-la. Após analisar a nova petição, a juíza concluiu que não havia elementos adicionais capazes de sustentar o processo.
Com isso, a ação foi encerrada sem possibilidade de novas tentativas no mesmo caso.
A disputa ocorre em um momento de forte concorrência entre empresas de inteligência artificial por engenheiros e pesquisadores especializados.
Com modelos de IA cada vez mais sofisticados, conhecimento técnico e informações internas passaram a ser considerados ativos estratégicos para empresas que disputam liderança em um mercado avaliado em bilhões de dólares.
Mesmo após o encerramento da ação contra a OpenAI, a xAI mantém um processo separado contra Li, no qual acusa o ex-funcionário de uso indevido de informações confidenciais.
A OpenAI voltou a sustentar que as acusações não tinham fundamento e associou o processo à série de disputas públicas e judiciais travadas por Musk contra a empresa.
O episódio amplia a lista de derrotas recentes do empresário nos tribunais. Nas últimas semanas, outra ação movida por Musk contra a OpenAI também foi rejeitada pela Justiça americana.
Enquanto as disputas seguem nos tribunais, Musk avança na reorganização de seus negócios. Neste ano, a xAI foi integrada à estrutura da SpaceX, aproximando ainda mais as operações de inteligência artificial e exploração espacial do empresário.