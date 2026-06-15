Clipe de Oliver Tree, lançado neste ano, traz letra sobre morte e cena com dois helicópteros

A morte de Oliver Tree, aos 32 anos, em um acidente envolvendo dois helicópteros no Rio de Janeiro, no último domingo, 14, levou fãs a revisitarem um dos trabalhos mais recentes do artista. Lançado em fevereiro deste ano, o videoclipe de “Flowers” chamou atenção por incluir uma cena em que o cantor aparece caminhando entre dois helicópteros.

A coincidência ganhou grande repercussão nas redes sociais após a confirmação da morte do músico, que estava entre as seis vítimas da colisão aérea ocorrida no Recreio dos Bandeirantes. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação das autoridades.

Cena entre helicópteros

No videoclipe de “Flowers”, Oliver interpreta um personagem ligado à aviação. Em um dos momentos mais comentados da produção, ele sobe uma escada posicionada entre dois helicópteros, imagem que passou a circular amplamente após a tragédia.

A sequência fez com que muitos fãs classificassem a coincidência como assustadora. Nas redes sociais, usuários compartilharam trechos do vídeo e destacaram a semelhança entre a cena e o acidente que vitimou o cantor.

Letra fala sobre flores no túmulo

Além das imagens do videoclipe, a própria letra da música voltou a ser analisada pelos admiradores. Em um dos versos, Oliver Tree faz referência ao próprio funeral ao cantar que gostaria que colocassem flores em seu túmulo.

"Coloque flores na minha lápide. Porque eu vou te odiar até o dia em que eu morrer"

A temática da canção gira em torno de despedida e ressentimento. Depois da morte do artista, esses trechos passaram a ser interpretados sob uma nova perspectiva pelos fãs, que consideraram um "presságio".

Gente sem querer ser a louca da teoria da conspiração, mas fui ver os vídeos das músicas mais recentes do cantor Oliver Tree, que morreu ontem no acidente envolvendo dois helicópteros, e tem uma música recente em que ele está subindo uma grande escada entre dois helicópteros pic.twitter.com/f2jKnn8UNg — ana 𐙚 ̊ (@anafolklorism) June 15, 2026

Quem foi Oliver Tree?

Nascido em Santa Cruz, na Califórnia, Oliver Tree tinha 32 anos e construiu uma carreira marcada pela mistura de pop, rock alternativo, eletrônica e hip-hop. Conhecido pelo visual excêntrico e pelos videoclipes repletos de humor e situações absurdas, ele acumulou milhões de seguidores nas redes sociais e sucessos como “Life Goes On” e “Miss You”.

Seu álbum mais recente, “Love You Madly, Hate You Badly”, foi lançado em abril deste ano e fazia parte da turnê mundial que o trouxe ao Brasil. O cantor havia se apresentado em São Paulo no último dia 6 de junho.

Acidente aconteceu no Rio de Janeiro

O cantor estava no Rio de Janeiro quando dois helicópteros colidiram no ar na manhã de domingo. As aeronaves caíram na região do Recreio dos Bandeirantes e provocaram um incêndio após atingirem um pátio de veículos. Todas as seis pessoas envolvidas morreram, incluindo o youtuber argentino Gaspí.

A investigação está sendo conduzida pelas autoridades responsáveis pela aviação e pela Polícia Civil, que buscam determinar as causas da colisão.