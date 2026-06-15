Bonnie Tyler acorda do coma após um mês, mas permanece na UTI

A família de Bonnie Tyler informou, nesta segunda-feira, 15, que a cantora deixou o coma. A atualização foi divulgada por meio de um comunicado oficial sobre o estado de saúde da artista.

De acordo com a nota, Tyler permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Portugal. Apesar da evolução clínica, a cantora ainda apresenta um quadro considerado delicado.

"Bonnie saiu do coma, mas continua muito debilitada e internada na UTI de um hospital em Portugal. Embora seu quadro esteja melhorando, o processo é lento. Os médicos permanecem confiantes de que ela se recuperará bem, mas isso levará tempo", diz trecho do comunicado.

A equipe responsável pela carreira da artista informou que todos os compromissos marcados para o verão europeu serão cancelados ou remarcados. A previsão é que a suspensão das apresentações se estenda até o fim de agosto.

"Pedimos desculpas a todos os fãs de Bonnie e aos nossos parceiros promotores pela decepção, mas confiamos que vocês compreenderão e terão paciência nessas circunstâncias difíceis. Esperamos vê-los no próximo ano."

A cantora foi submetida a uma cirurgia intestinal de emergência na quarta-feira, 7. Após o procedimento, os médicos optaram por colocá-la em coma induzido para auxiliar no processo de recuperação.

Segundo um porta-voz da artista, a medida teve como objetivo favorecer sua recuperação clínica durante o período pós-operatório.

"Sabemos que todos vocês desejam o melhor para ela e pedimos privacidade neste período difícil, por favor."

Bonnie Tyler precisou ser internada às pressas em Portugal, país onde reside atualmente, para realizar a cirurgia de emergência.

Quem é Bonnie Tyler?

Conhecida artisticamente como Bonnie Tyler, Gaynor Hopkins nasceu no País de Gales e alcançou projeção internacional ao longo da década de 1980. Sua carreira foi marcada por sucessos comerciais e por uma voz característica, associada a interpretações dramáticas e a estilos que transitam entre o country rock e o rock operático.

A sonoridade que se tornou sua marca registrada surgiu após uma cirurgia realizada em 1977 para remover nódulos das cordas vocais. Como não seguiu o período recomendado de repouso absoluto, a cantora desenvolveu uma rouquidão permanente.

Com o novo timbre, frequentemente comparado ao de Rod Stewart, Tyler conquistou reconhecimento internacional e impulsionou a popularidade de "It’s a Heartache" no fim dos anos 1970.

Um dos momentos decisivos de sua trajetória ocorreu em 1982, quando assinou contrato com a CBS (Sony) e iniciou uma nova fase artística ao trabalhar com o compositor e produtor Jim Steinman, conhecido por suas produções para Meat Loaf.