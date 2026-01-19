Pop

BBB 26: que horas começa o programa hoje? Edição terá o 1º 'Sincerão'

Edição dessa segunda terá primeiro 'Sincerão' da temporada e com direito a plateia

BBB 26: programa começa depois da novela Três Graças, por voltas das 22h25 (Divulgação/Globo)

Da Redação
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 14h50.

A nova edição do Big Brother Brasil completou uma semana e está a todo vapor. Conflitos, desistências e embates movimentaram os primeiros dias do reality, que desenhou o primeiro Paredão da temporada: Milena x Aline Campos x Ana Paula Renault.

A edição manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a sábado, sempre na sequência da novela das nove — enquanto aos domingos a exibição está prevista para começar após o Fantástico.

Nessa segunda-feira, o programa está previsto para começar às 22h25.

Sincerão

O tradicional Sincerão está de volta nessa segunda-feira, 19, com uma novidade que promete agitar ainda mais a casa: pela primeira vez, a dinâmica contará com público presente nas arquibancadas durante o momento em que os participantes respondem às perguntas provocativas feitas por Tadeu Schmidt — algo que aumenta a pressão e a tensão entre os confinados.

As emparedadas Milena, Aline Campos e Ana Paula Renault estão confirmadas na dinâmica, que também deve contar com o Líder Alberto Cowboy e o Anjo Jonas Sulzbach.

Veja como o Paredão foi formado:

Como votar para eliminar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

