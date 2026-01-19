BBB 26: como Ana Paula Renault e Aline Campos foram parar no Paredão

Ana Paula Renault e Aline Campos estão no primeiro Paredão do BBB 26 por ação direta do Big Fone. O telefone tocou durante a semana e, como consequência, as duas veteranas foram indicadas à berlinda sem passar pelo voto do líder ou da casa.

Além delas, Milena completa o trio de emparedadas. A ex-Casa de Vidro foi indicada pelo líder Alberto Cowboy, que justificou a escolha alegando falta de conexão e criticando o foco da sister nas tarefas domésticas em detrimento da convivência.

A dinâmica do Big Fone também concedeu imunidade ao brother Marcelo, do grupo Pipoca, e enviou quatro participantes ao Quarto Branco, de onde retornaram Chaiany, Matheus, Leandro e Gabriela, todos imunes nesta rodada.

Na votação da casa, Paulo Augusto foi o mais votado, com 11 indicações, mas escapou ao vencer a Prova Bate e Volta contra Ana Paula e Aline.

O público pode votar até terça-feira para decidir quem deixa o programa.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.