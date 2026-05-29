Roland Garros 2026: veja os principais jogos desta sexta-feira e onde assistir

Iga Swiatek: polonesa é tetracampeã do torneio ( Thomas SAMSON / AFP)
Publicado em 29 de maio de 2026 às 04h02.
Esta sexta-feira, 29, promete fortes emoções em Roland Garros. O destaque da programação é o duelo entre o brasileiro João Fonseca e o sérvio Novak Djokovic, válido pela terceira rodada do Grand Slam francês.
A partida será disputada na quadra Philippe-Chatrier, principal palco do torneio, e coloca frente a frente a maior promessa do tênis brasileiro e o único campeão de Grand Slam ainda vivo na chave masculina.
Além do confronto entre Fonseca e Djokovic, a sexta-feira terá partidas de alguns dos principais candidatos ao título em Roland Garros. A polonesa Iga Świątek, tetracampeã do torneio e dominante no saibro parisiense nos últimos anos, enfrenta a compatriota Magda Linette em busca de mais uma vaga na sequência da competição.
No masculino, o alemão Alexander Zverev, cabeça de chave número 2 e finalista da última edição, encara o francês Quentin Halys. Já o norueguês Casper Ruud, duas vezes vice-campeão em Paris e um dos especialistas do circuito no saibro, mede forças com o americano Tommy Paul.
A programação ainda conta com Andrey Rublev, Mirra Andreeva, uma das principais promessas da nova geração, e Elina Svitolina, ex-número 3 do mundo. Nos torneios de duplas, o Brasil será representado por Luisa Stefani, Rafael Matos, Orlando Luz e Marcelo Demoliner.
A transmissão ao vivo está sendo feita pela ESPN e pelo Disney+.
6h — Thiago Tirante x Pablo Carreño Busta
6h — Nuno Borges x Andrey Rublev
7h10 — Alex Michelsen x Rafael Jodar
8h50 — Alex De Minaur x Jakub Mensik
8h50 — Karen Khachanov x Jesper de Jong
10h20 — Casper Ruud x Tommy Paul
🇧🇷10h30 — João Fonseca x Novak Djokovic
15h15 — Quentin Halys x Alexander Zverev
6h — Xinyu Wang x Yulia Starodubtseva
6h — Marta Kostyuk x Viktorija Golubic
7h — Magda Linette x Iga Świątek
7h40 — Solana Sierra x Sorana Cîrstea
8h — Jil Teichmann x Karolina Muchová
8h10 — Mirra Andreeva x Marie Bouzková
9h10 — Elina Svitolina x Tamara Korpatsch
10h30 — Peyton Stearns x Belinda Bencic
6h — Glasspool/Cash x Pavlásek/Rikl
6h — Zeballos/Granollers x Kirkov/Stevens
7h10 — Cash/Tracy x Gaston/Droguet
7h10 — Nys/Roger-Vasselin x Ho/Jebens
7h10 — Marozsan/Bellucci x Heliovaara/Patten
8h20 — Gonzalez/Gonzalez x Tirante/Burruchaga
🇧🇷 8h20 — Rafael Matos/Cristina Bucsa x Mihalikova/Krawietz
🇧🇷 9h — Orlando Luz/Hao-Ching Chan x Christian Harrison/Fanny Stollár
9h30 — Bergs/Collignon x Nouza/Oberleitner
9h40 — Pel/Arends x Mektić/Krajicek
🇧🇷 10h40 — Marcelo Demoliner/N. Balaji x Schnaitter/Wallner
11h20 — Venus/Bhambri x Bolelli/Vavassori
6h — Yastremska/Kalinina x Sönmez/Maria
6h — Mladenovic/Guo x Wang/Hsieh
6h — Zakharova/Selekhmeteva x Melichar-Martinez/Bucsa
7h10 — Ostapenko/Routliffe x Aoyama/Liang
🇧🇷 7h10 — Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani x Pridankina/Tang
8h30 — Linette/Starodubtseva x Rakotomanga Rajaonah/Jacquemot
9h30 — Townsend/Siniaková x Jovic/Arango
10h30 — Vandewinkel/Joint x Krunic/Danilina
10h40 — Schuurs/Perez x Tagger/Errani
9h30 - H. Patten/O. Nicholls x N. Melichar-Martinez/Théo Arribagé
9h30 - G. Dabrowski/Evan King x V. Zvonareva/A. Olivetti
10h10 - H.Y. Guo/F. Reboul x S. Zhang/T. Puetz