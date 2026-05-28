Ator de High School Musical vai estrelar remake de clássico dos anos 80

Zac Efron vai estrelar uma nova série dramática da HBO. Segundo o portal americano Deadline, o projeto será um remake de "Coração Satânico", clássico filme dos anos 80. A produção será desenvolvida pela HBO em parceria com a A24.

O ator ficou conhecido por protagonizar a franquia de filmes "High School Musical", de 2006 a 2008, no papel de Troy Bolton. Além de protagonizar a série, Efron também atuará como produtor executivo. A produção terá episódios de uma hora e o roteiro é de Zach Baylin.

A série é baseada no livro de terror "Falling Angel", de 1978, e na sequência "Angel’s Inferno". A primeira obra já havia sido adaptada para o filme "Coração Satânico", de 1987, com Mickey Rourke e Robert De Niro.

Sobre o que será a série?

Na trama, Zac Efron interpreta um paparazzi de Nova York que vive de localizar e fotografar pessoas que não querem ser encontradas. O personagem é contratado por um homem misterioso para encontrar uma mulher desaparecida. Durante a investigação, ele passa a identificar sinais de que elites poderosas, e possivelmente algo sobrenatural, encobrem o caso.

Efron já trabalhou com a A24 em "The Iron Claw", "Famous" e "Judgment Day".

A data de lançamento ainda não foi divulgada.