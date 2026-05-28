Mapa-múndi de 1587 aponta Arca de Noé no mesmo local indicado por pesquisadores

Um mapa-múndi produzido em 1587 pelo cartógrafo italiano Urbano Monte voltou a chamar a atenção de pesquisadores que investigam a possível localização da Arca de Noé na Formação Durupinar, estrutura geológica em formato semelhante ao de uma embarcação situada próxima ao Monte Ararat, no leste da Turquia.

Conhecido como Planisfério de Urbano Monte, o mapa apresenta uma ilustração da Arca de Noé posicionada nas montanhas Ararat, região tradicionalmente associada ao local onde a embarcação teria repousado após o dilúvio descrito no livro do Gênesis.

A representação ganhou repercussão após uma publicação do pesquisador independente Jimmy Corsetti na rede social X. Segundo ele, a localização indicada no mapa do século XVI coincide com a área da Formação Durupinar, um sítio que há décadas é alvo de estudos relacionados à narrativa bíblica. O relato bíblico de Gênesis 8:4 afirma que a arca teria parado nos Montes de Ararat após 150 dias de inundação.

O Planisfério é composto por 60 folhas desenhadas à mão que, quando reunidas, formam um mapa circular com cerca de três metros de diâmetro. Considerado um dos maiores mapas históricos já produzidos, o documento integra o acervo do Centro de Mapas David Rumsey, da Universidade Stanford, e reúne representações de continentes, regiões distantes e elementos mitológicos.

A nova atenção ao mapa ocorre em meio a descobertas recentes na Formação Durupinar, onde pesquisadores identificaram fragmentos de cerâmica datados de milhares de anos. Os materiais foram encontrados durante obras de construção de uma estrada nas proximidades do sítio, localizado perto da cidade de Dogubayazit, na província turca de Agri.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Jerusalem Post, os artefatos reforçam a hipótese de que a área registrou atividade humana em períodos antigos. Os fragmentos passaram a ser analisados por equipes que investigam a cronologia da região e sua possível relação com tradições associadas ao relato do dilúvio.

O professor Faruk Kaya, da Universidade Agri Ibrahim Cecen, afirmou que os vestígios cerâmicos foram encontrados próximos ao contorno da formação geológica. Segundo o pesquisador, a datação preliminar dos materiais coincide, de forma geral, com o período tradicionalmente associado às narrativas sobre Noé e o grande dilúvio.

Apesar das novas descobertas, não há consenso científico sobre a identificação da Formação Durupinar como a Arca de Noé. O local permanece objeto de pesquisas arqueológicas, geológicas e históricas voltadas à investigação de sua origem e de sua possível relevância para tradições religiosas antigas.