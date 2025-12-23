Christiane Torloni no BBB 26? Entenda a possível participação da atriz no reality

Uma atriz veterana da TV Globo pode integrar o elenco do Big Brother Brasil (BBB 26), previsto para estrear em janeiro. A informação circula em perfis especializados em realities nas redes sociais, os mesmos que já anteciparam participantes em edições anteriores.

Segundo a página Central Reality, uma fonte interna da emissora revelou que Christiane Torloni, 68 anos, pode fazer parte do programa, cuja primeira chamada anunciou uma temporada “explosiva”.

A nova temporada contará com formatos inéditos e a inclusão de um terceiro grupo, formado por ex-BBBs. Como ocorre desde 2020, a divisão entre Camarotes, famosos convidados, e Pipocas, participantes anônimos, será mantida.

Neste ano, o público terá papel direto na seleção do grupo Pipoca, por meio de uma dinâmica que acontecerá simultaneamente em todas as regiões do Brasil. Estão previstas cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país, cada uma com quatro participantes. O homem e a mulher mais votados de cada casa garantirão vaga no BBB 26.

Até o momento, a produção do programa ainda não confirmou quando divulgará oficialmente os nomes dos participantes desta edição.

Quem é Christiane Torloni?

Nascida em São Paulo, Christiane Torloni começou sua carreira ainda nos anos 1970. Entre suas atuações mais conhecidas estão as novelas "Fina Estampa" (2011–2012), "Mulheres Apaixonadas" (2003), "A Viagem" (1994) e "A Gata Comeu" (1985).

Em 2025, a Globo reprisou "A Viagem" no “Vale a Pena Ver de Novo”. Durante as gravações originais da novela, a atriz teria vivido uma experiência sobrenatural, segundo relatou a também atriz Lucinha Lins à revista Quem.

Lucinha descreveu a cena do crematório do personagem Alexandre, vivido por Guilherme Fontes, como especialmente impactante. “Todos nós sabemos que a Christiane perdeu um filho, ainda muito menino, num acidente. Foi um choque. E esse menino foi cremado. Nós estávamos muito aflitos e preocupados com a Christiane.”

Christiane detalhou o momento: “Durante a gravação, nós estávamos dentro de um estúdio frio e apareceu uma borboletinha pequenina amarela. Essa borboletinha voava em torno da Christiane e, quando pousava, ela pousava naquele caixão cenográfico, em frente a ela. Isso foi filmado.”

“Lembro que tivemos que parar a cena, a Chris teve uma crise de choro muito séria. Depois ela voltou e terminamos a cena, que era dolorosa pela história em si e por tudo que a gente sabia que poderia estar acontecendo com a Chris. Foi isso. Essa borboletinha encantou a todos nós e nos fez perceber uma presença de carinho e de alento naquele momento”, concluiu Lucinha.

O filho de Christiane, Guilherme, fruto do relacionamento com o diretor Dennis Carvalho, faleceu aos 12 anos, em 1991, após um acidente de carro. A atriz perdeu o controle da caminhonete durante uma manobra, e o veículo caiu de uma altura de 4,5 metros.

A criança sofreu traumatismo craniano e não resistiu. Já o irmão gêmeo, Leonardo, e Christiane sofreram apenas ferimentos leves. Após o acidente, ela se mudou para Portugal. A Viagem marcou seu retorno à televisão após a tragédia.

Quando estreia o BBB 26?

O Big Brother Brasil retorna à programação em 12 de janeiro de 2026, com apresentação de Tadeu Schmidt, que está à frente do programa pelo quinto ano consecutivo. A direção segue com Rodrigo Dourado, que substituiu Boninho na edição anterior.

O reality será exibido pela TV Globo e com transmissão no Globoplay.