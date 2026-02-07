BBB 26: Quem foi para o paredão no Duelo de Risco

Uma dinâmica do BBB 26 realizada na noite deste sábado, 7, colocou um participante do reality no paredão.

O Duelo de Risco começou com o líder Jonas escolhendo um dos 18 envelopes, contendo o nome de um dos participantes. Ele acabou pegando o que continha o nome de Sol Vega.

Mais cedo, Sol teve de escolher um participante que gostaria de enfrentar em um paredão e apontou Juliano Floss.

Por ter sido sorteada por Jonas, ela foi levada a uma sala e Juliano, ao confessionário. Todos os participantes estavam vendados na área externa da casa nesse momento.

Tadeu falou com Sol e Juliano simultaneamente sem citar o nome deles. Apenas instruiu que escolhessem entre duas cartas: imunidade ou nós indicamos.

Se ambos escolhessem imunidade, iriam os dois para o paredão. Se apenas um escolhesse a carta, ficaria imune.

Agora, se Sol e Juliano escolhessem a carta "nós indicamos", os dois teriam que chegar a um consenso para indicar um outro participante ao paredão. E foi isso o que aconteceu.

Como Sol e Juliano tiraram a carta "nós indicamos", precisaram escolher quem seria emparedado por eles. Assim, indicaram Samira.

Ela vai enfrentar o indicado do líder, o mais votado pela casa e o emparedado pelo contragolpe, neste domingo, 8. Poderá, contudo, se salvar na prova bate-volta.