BBB 26: Quem é Maxiane, eliminada no último paredão?

Aos 32 anos, Maxiane é natural de Nazaré da Mata, mas vive em Carpina, ambas cidades de Pernambuco. É professora de História e influenciadora digital. Foi criada com os avós maternos, junto com os pais presentes.

Após concluir a faculdade, fez pós-graduação e logo conseguiu uma vaga como professora do Ensino Médio na rede estadual. Com a remuneração pouco expressiva do ofício, decidiu apostar na produção de conteúdo para as redes sociais uma busca de uma vida melhor. “Sou comunicativa, sou uma mulher de ação, enérgica, inteligente, habilidosa”, destaca. Seu nicho como influenciadora é em beleza, moda, estilo de vida saudável e rotina como mãe.

Aliança com Marciele

A pernambucana entrou no BBB 26 pela Casa de Vidro do Nordeste e foi a mais votada para fazer parte do reality, derrotando a outra concorrente, Rafaella.

No jogo, ela rapidamente se alinhou com Marciele, a Pipoca da Casa de Vidro do Norte, além de Marcelo e Breno. Inicialmente, ela fazia parte do time de aliados de Ana Paula Renault, mas divergências entre eles fizeram a sister virar rival da veterana do BBB 16.

Liderança

Maxiane foi a terceira líder do programa, sendo, até o momento, a única líder mulher da edição. Em seu reinado, ela indicou Ana Paula Renault, deixando claro que as duas eram rivais no jogo. Após a veterana voltar do Paredão, ela aproveitou para barrar a mineira da sua Festa do Líder.

Paredão

Maxiane foi parar no sexto Paredão do BBB 26 após ser contragolpeada por Chaiany, que estava emparedada pelo Duelo de Risco. A berlinda foi formada no último domingo, 22. O Líder Jonas indicou Milena, enquanto a casa votou em Alberto Cowboy. Alberto barrou Chaiany da Prova Bate e Volta e a disputou apenas com Maxiane. O mineiro conseguiu escapar da berlinda. Sendo assim, o paredão foi formado por Chaiany, Milena e Maxiane.

Maxiane foi eliminada com 63,21% dos votos, enquanto Milena e Chaiany, que também disputavam o Paredão, receberam 36,11% e 0,68% respectivamente.

