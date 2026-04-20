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Quem vai ganhar o BBB 26? Nova enquete indica que campeão terá mais de 70% dos votos

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena são os finalistas do Big Brother Brasil 2026

Ana Paula, Juliano e Milena, os 'Eternos', estão final do BBB 26 (Reprodução/Globo/Montagem EXAME)

Ana Paula, Juliano e Milena, os 'Eternos', estão final do BBB 26 (Reprodução/Globo/Montagem EXAME)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 20 de abril de 2026 às 13h32.

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Com o top 3 definido, o BBB 26 chega à reta final com Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena na disputa pelo prêmio de R$ 5,44 milhões.

A final foi formada após a eliminação de Leandro Boneco no domingo, 19. Desde então, as enquetes indicam liderança ampla de Ana Paula, enquanto a briga segue concentrada pelo segundo lugar.

O resultado será anunciado na terça-feira, 21, ao vivo.

BBB muda formato de votação para a final; entenda

Dados do Votalhada, atualizados às 12h desta segunda-feira, 20, reforçam o favoritismo de Ana Paula, que amplia sua vantagem e aparece com mais de 70% dos votos na média geral.

Porcentagem das enquetes

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

  • Sites (voto da torcida): Ana Paula 68,21% x Juliano 11,22% x Milena 20,57%
  • YouTube: Ana Paula 63,45% x Juliano 7,82% x Milena 29,32%
  • X (Twitter): Ana Paula 75,78% x Juliano 2,53% x Milena 21,69%
  • Instagram: Ana Paula 82,92% x Juliano 4,31% x Milena 12,77%
  • Votos consolidados (CPF): Ana Paula 74,05% x Juliano 4,89% x Milena 21,26%
  • Estimativa geral do Votalhada (30%/70%): Ana Paula 72,30% x Juliano 6,79% x Milena 21,05%

Segundo a parcial mais recente, Ana Paula mantém liderança isolada e aparece como favorita ao título. Milena segue na segunda colocação, enquanto Juliano ocupa o terceiro lugar.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

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Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

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