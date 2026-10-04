Eleições 2026: como funciona o voto de legenda para deputados

53% dizem confiar nas urnas eletrônicas, segundo a pesquisa Quaest (Valter Campanato/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 06h06.
Nas eleições de 2026, o eleitor fará seis escolhas na urna para presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Nas eleições para deputados, é possível dar o chamado voto de legenda, digitando apenas os dois números do partido, sem escolher um candidato específico. Esse voto é válido e entra no cálculo que ajuda a definir quantas cadeiras cada partido ou federação poderá obter.
No próximo domingo, 4 de outubro, os eleitores brasileiros irão às urnas para escolher presidente da República, governadores, dois senadores por estado e pelo Distrito Federal, além de deputados federais e estaduais ou distritais. O segundo turno, quando necessário, será realizado em 25 de outubro.
Ao todo, serão seis escolhas na urna eletrônica. A votação começa pelos cargos do Legislativo e termina com as disputas majoritárias: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.
A principal diferença entre os cargos está no sistema utilizado para definir os eleitos. Presidente, governador e senador são escolhidos pelo sistema majoritário, enquanto deputados são eleitos pelo sistema proporcional, no qual a votação recebida pelos candidatos e pelos partidos participa da distribuição das cadeiras.
É nesse sistema proporcional que aparece o chamado voto de legenda. Nos cargos de deputado federal e de deputado estadual ou distrital, o eleitor pode escolher um candidato específico ou votar diretamente no partido, sem indicar um nome. Para isso, basta digitar na urna os dois primeiros dígitos correspondentes à legenda partidária e confirmar.
O voto de legenda é considerado válido e entra na votação utilizada para calcular a distribuição das cadeiras. Ou seja, ele não é simplesmente um voto que deixa de produzir efeito por não estar associado a um candidato: ele reforça a votação obtida pela legenda nas eleições proporcionais.
A partir dessa votação são calculados o quociente eleitoral e o quociente partidário, mecanismos que ajudam a determinar quantas cadeiras caberão a cada partido ou federação. Depois, as vagas são preenchidas pelos candidatos das legendas, de acordo com as regras de votação nominal e de distribuição de cadeiras.
Na prática, portanto, o eleitor que escolhe a legenda está dizendo que prefere que seu voto contribua para a obtenção de uma cadeira para aquele partido ou federação, sem determinar qual candidato ocupará a vaga. A escolha do nome a ser eleito ocorre posteriormente, conforme as regras do sistema proporcional e a votação nominal dos candidatos.
Nos demais cargos, o voto é necessariamente destinado a um candidato. No Senado, haverá duas votações porque duas cadeiras estarão em disputa em cada estado e no Distrito Federal. O eleitor deverá escolher candidatos diferentes; caso repita o mesmo número nas duas vagas, o segundo voto será anulado.
Ao digitar o número de uma candidatura, a urna apresentará informações como nome, fotografia, cargo e sigla partidária para conferência antes da confirmação. Caso haja algum erro de digitação, a tecla “Corrige” permite refazer a escolha antes de registrar o voto.
Para facilitar a votação, o TSE recomenda que o eleitor leve uma “colinha” em papel com os números das candidaturas e das legendas escolhidas. O celular deve ser desligado e entregue à mesa receptora antes de entrar na cabine de votação.
No caso de presidente e governador, a eleição será decidida em primeiro turno caso um candidato obtenha mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos. Caso contrário, os dois mais votados disputarão o segundo turno, marcado para 25 de outubro.
O voto de legenda é aquele dado diretamente a um partido nas eleições proporcionais, sem a escolha de um candidato específico. Para votar dessa forma, o eleitor digita os dois primeiros números correspondentes à legenda partidária e confirma.
O voto de legenda pode ser usado nas disputas para deputado federal e deputado estadual ou distrital, cargos escolhidos pelo sistema proporcional.
Sim. O voto de legenda é considerado válido e integra a votação utilizada para calcular a distribuição das cadeiras entre partidos e federações nas eleições proporcionais.
O voto contribui para a votação do partido ou da federação, mas não indica diretamente qual candidato deverá ocupar uma eventual cadeira conquistada pela legenda. O preenchimento das vagas depende das regras do sistema proporcional e da votação nominal dos candidatos.
A votação começa por deputado federal, seguida de deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e, por último, presidente da República.
O eleitor fará duas escolhas para o Senado, pois duas cadeiras estarão em disputa em cada estado e no Distrito Federal. Os votos devem ser dados a candidatos diferentes. Se o mesmo número for repetido nas duas escolhas, o segundo voto será anulado.
Sim. O TSE recomenda levar uma “colinha” em papel com os números das candidaturas e das legendas escolhidas. O celular deve ser desligado e entregue à mesa receptora antes de o eleitor entrar na cabine de votação.
Presidente e governador são eleitos no primeiro turno se um candidato conquistar mais da metade dos votos válidos, sem considerar votos brancos e nulos. Se isso não ocorrer, os dois candidatos mais votados avançam para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.