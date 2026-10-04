Eleições 2026: como funciona o voto de legenda para deputados

RESUMO ＋ Nas eleições de 2026, o eleitor fará seis escolhas na urna para presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Nas eleições para deputados, é possível dar o chamado voto de legenda, digitando apenas os dois números do partido, sem escolher um candidato específico. Esse voto é válido e entra no cálculo que ajuda a definir quantas cadeiras cada partido ou federação poderá obter.

No próximo domingo, 4 de outubro, os eleitores brasileiros irão às urnas para escolher presidente da República, governadores, dois senadores por estado e pelo Distrito Federal, além de deputados federais e estaduais ou distritais. O segundo turno, quando necessário, será realizado em 25 de outubro.

Ao todo, serão seis escolhas na urna eletrônica. A votação começa pelos cargos do Legislativo e termina com as disputas majoritárias: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

A principal diferença entre os cargos está no sistema utilizado para definir os eleitos. Presidente, governador e senador são escolhidos pelo sistema majoritário, enquanto deputados são eleitos pelo sistema proporcional, no qual a votação recebida pelos candidatos e pelos partidos participa da distribuição das cadeiras.

Voto de legenda

É nesse sistema proporcional que aparece o chamado voto de legenda. Nos cargos de deputado federal e de deputado estadual ou distrital, o eleitor pode escolher um candidato específico ou votar diretamente no partido, sem indicar um nome. Para isso, basta digitar na urna os dois primeiros dígitos correspondentes à legenda partidária e confirmar.

O voto de legenda é considerado válido e entra na votação utilizada para calcular a distribuição das cadeiras. Ou seja, ele não é simplesmente um voto que deixa de produzir efeito por não estar associado a um candidato: ele reforça a votação obtida pela legenda nas eleições proporcionais.

A partir dessa votação são calculados o quociente eleitoral e o quociente partidário, mecanismos que ajudam a determinar quantas cadeiras caberão a cada partido ou federação. Depois, as vagas são preenchidas pelos candidatos das legendas, de acordo com as regras de votação nominal e de distribuição de cadeiras.

Na prática, portanto, o eleitor que escolhe a legenda está dizendo que prefere que seu voto contribua para a obtenção de uma cadeira para aquele partido ou federação, sem determinar qual candidato ocupará a vaga. A escolha do nome a ser eleito ocorre posteriormente, conforme as regras do sistema proporcional e a votação nominal dos candidatos.

Nos demais cargos, o voto é necessariamente destinado a um candidato. No Senado, haverá duas votações porque duas cadeiras estarão em disputa em cada estado e no Distrito Federal. O eleitor deverá escolher candidatos diferentes; caso repita o mesmo número nas duas vagas, o segundo voto será anulado.

Ao digitar o número de uma candidatura, a urna apresentará informações como nome, fotografia, cargo e sigla partidária para conferência antes da confirmação. Caso haja algum erro de digitação, a tecla “Corrige” permite refazer a escolha antes de registrar o voto.

Para facilitar a votação, o TSE recomenda que o eleitor leve uma “colinha” em papel com os números das candidaturas e das legendas escolhidas. O celular deve ser desligado e entregue à mesa receptora antes de entrar na cabine de votação.

No caso de presidente e governador, a eleição será decidida em primeiro turno caso um candidato obtenha mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos. Caso contrário, os dois mais votados disputarão o segundo turno, marcado para 25 de outubro.