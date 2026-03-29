BBB 26: que horas é a 2ª parte do programa? Hoje tem 'Prova do Líder' e Paredão

A TV Globo alterou a programação deste domingo, 29, em razão da "Semana Turbo" do Big Brother Brasil 26.

Programa dividido em duas partes

Tradicionalmente exibida à noite, a eliminação de Alberto Cowboy do reality foi exibida às 14h55. Já a noite, o programa começa depois do Fantástico, às 23h10, e vai reiniciar o jogo, realizando mais uma Prova do Líder e formação de Paredão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.