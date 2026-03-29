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BBB 26: que horas é a 2ª parte do programa? Hoje tem 'Prova do Líder' e Paredão

Edição da noite deste domingo, 29, vai realizar uma Prova do Líder e formar mais um paredão

BBB 26: Programa volta depois do Fantástico e reiniciar o jogo (Estevam Avellar/Globo)

BBB 26: Programa volta depois do Fantástico e reiniciar o jogo (Estevam Avellar/Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 15h48.

A TV Globo alterou a programação deste domingo, 29, em razão da "Semana Turbo" do Big Brother Brasil 26.

Programa dividido em duas partes

Tradicionalmente exibida à noite, a eliminação de Alberto Cowboy do reality foi exibida às 14h55. Já a noite, o programa começa depois do Fantástico, às 23h10, e vai reiniciar o jogo, realizando mais uma Prova do Líder e formação de Paredão. 

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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