BBB 26: retorno de Breno e Juliano muda clima para Cowboy na casa

Quarto secreto permitia que brother ouvisse conversas da casa durante o Paredão Falso

Publicado em 5 de março de 2026 às 10h29.

O retorno de Breno e Juliano Floss à casa do Big Brother Brasil 2026 alterou o clima entre os participantes. Os dois voltaram ao convívio após passarem um período no Quarto Secreto, dinâmica ligada ao Paredão Falso.

Enquanto os brothers retomavam a rotina na casa, Alberto Cowboy também retornava após cumprir o castigo do Barrado no Baile, durante a Festa do Líder de Samira.

Na manhã desta quinta-feira, 5, o veterano entrou novamente na casa e foi recebido por Breno e Juliano na cozinha. Em tom descontraído, os dois o cumprimentaram juntos com a frase “Bom dia, formiguinha!”.

Cowboy respondeu ao cumprimento e seguiu para o Quarto Sonho de Voar. Ao observar a reação do participante, Juliano comentou, aos risos, que o colega parecia agir como se nada tivesse acontecido.

Antes do reencontro, Breno e Juliano haviam participado da dinâmica do Quarto Secreto após o participante do grupo Pipoca vencer o Paredão Falso e escolher o brother do grupo Camarote para acompanhá-lo na experiência.

O retorno dos participantes e a sequência das dinâmicas voltaram a movimentar as conversas e estratégias dentro da casa do BBB 26.

Como foi o Paredão Falso?

A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por causa da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta

Veja como foi a formação do Paredão Falso:

yt thumbnail

O público decidiu e mandou Breno para o Quarto Secreto do BBB 26. O brother teve 54,66% dos votos, enquanto Cowboy e Jordana tiveram 43,12% e 2,2%, respectivamente.

yt thumbnail

O brother se despediu dos seus aliados e saiu pela porta como uma eliminação comum, mas foi surpreendido ao chegar ao Quarto Secreto. Além de ter acesso a informações privilegiadas, Breno também pôde chamar Juliano para viver essa experiência com ele.

yt thumbnail

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

BBB
