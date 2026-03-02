BBB 26: Alberto, Breno e Jordana estão no 'Paredão Falso'

O 5º Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 1º de março. A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e indicou Breno. A casa votou em Marciele, enquanto Alberto Cowboy já estava no Paredão, por conta da dinâmica do "Exilado".

Estavam imunes a Líder e Jonas, imunizado pelo anjo Alberto Cowboy.

Justificativa do Líder

A Líder Samira justificou o voto em Jordana pelos embates que tiveram desde o começo do programa.

Veja o momento:

Votos da casa

Jonas votou em Breno;

Chaiany votou em Marciele;

Leandro votou em Marciele;

Marciele votou em Breno;

Juliano votou em Marciele;

Jordana votou em Breno;

Babu votou em Marciele;

Alberto votou em Breno;

Solange votou em Marciele;

Gabriela votou em Breno;

Ana Paula votou em Babu;

Breno votou em Marciele;

Milena votou em Babu.

Marciele, com 6 votos, foi a emparedada da semana.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Alberto Cowboy, Breno e Marciele. Marciele fez mais pontos e escapou da berlinda da semana.

Paredão Falso

O terceiro Paredão da edição foi formado entre Alberto, mas é falso. Sendo assim, o público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa vai para o Quarto Secreto, ter acesso a informações privilegiadas sobre o jogo e voltar com imunidade.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem vai para o Quarto Secreto do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.