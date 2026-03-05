Pop

BBB 26 terá 'Prova do Líder' em dupla nesta quinta; veja como será

Pela primeira vez na temporada, disputa terá dois vencedores e liderança compartilhada na casa.

BBB 26: Brothers terão que escolher parceiros antes da prova (Fábio Rocha/Globo/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 5 de março de 2026 às 19h23.

A Prova do Líder desta quinta-feira, 5,  no BBB 26 promete mudar a dinâmica do jogo. Pela primeira vez na temporada, a disputa será realizada em duplas, e os dois participantes vencedores vão compartilhar a liderança da semana.

A novidade foi antecipada pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo da terça-feira, 3. Com isso, a dupla que vencer a prova assumirá juntos o posto mais poderoso da casa. Além da imunidade, os dois líderes também terão influência direta nas decisões estratégicas da semana, incluindo o poder de indicação ao Paredão.

Informação estava no Ganha-Ganha

No Ganha-Ganha da semana, realizado na terça-feira antes do Paredão, Samira foi sorteada e pôde escolher entre a informação ou R$ 20 mil. A sister preferiu ficar com o dinheiro e não ficou sabendo da prova em dupla.

Samira escolhe abrir mão da informação privilegiada e dobrar o valor para R$ 20 mil reais. #RedeBBB #BBB26 pic.twitter.com/JeIlsR0WaK

Resistência?

Outro detalhe que aumenta a expectativa é o formato da prova. Juliette, campeã do BBB 21, divulgou em seu perfil no X (antigo Twitter) que a prova seria de Resistência. Ou seja, a dupla que mais resistir levará a liderança.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

