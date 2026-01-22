BBB 26: entenda a dinâmica da 2ª semana do programa

A segunda semana no Big Brother Brasil 26, já sem Aline Campos e Pedro, será marcada por decisões estratégicas e disputas que impactam diretamente a formação do Paredão.

Dinâmicas da semana

A programação da semana começa com a Prova do Líder, que define quem assume o posto mais cobiçado da casa e ganha poder de indicação. O Líder também vai movimentar o jogo ao colocar cinco participantes na Mira do Líder, sinalizando possíveis alvos para a votação.

Na sexta-feira acontece a Prova do Anjo, mas, nessa semana, o vencedor se imuniza. Ainda na sexta, a casa vai receber a dinâmica das Caixas Surpresas: delas vão sair uma pessoa emparedada, uma perderá o direito ao voto, outra vai poder vetar o voto de algum brother e a outra terá o voto dobrado no domingo.

Formação de paredão

O domingo é decisivo com a formação do Paredão triplo. A berlinda será composta pelo indicado do Líder, o mais votado pela casa e o que emparedado pelas Caixas Surpresa. Neste paredão não haverá Prova Bate e Volta, ou seja: nenhum emparedado vai ter a chance de escapar da berlinda.

Na terça-feira, o público decide quem deixa o programa. A eliminação encerra o ciclo da semana e redefine as forças dentro da casa para os próximos dias de jogo.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.