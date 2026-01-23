BBB 26: Jonas coloca Chaiany no 'Monstro' da semana

BBB 26: Chaiany terá que cumprir o Castigo do Monstro da semana (Manoella Melo/Globo)
Freelancer
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19h10.
Chaiany foi escolhida para cumprir o Castigo do Monstro no BBB 26. A definição aconteceu após a realização da Prova do Anjo exibida nesta sexta-feira.
O vencedor da dinâmica foi Jonas Sulzbach, que garantiu a imunidade e o direito de indicar um participante para a penalidade. Ao justificar a decisão, ele citou critérios ligados ao andamento do jogo.
Com o colar do Monstro, Chaiany passou a cumprir a tarefa determinada pela produção, que exige atenção e disponibilidade sempre que o alerta sonoro toca. O descumprimento implica punições adicionais.
A dinâmica obriga Chaiany a enrolar linhas em novelos conforme a música do Monstro tocar, organizando-as por cores e respeitando um tempo limite. Caso não conclua a tarefa no tempo estipulado, ela deve permanecer no espaço reservado até a rodada seguinte ser concluída, tornando a consequência um desafio físico e mental dentro da casa.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
NoGloboplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.