Cultura torna-se pilar estratégico da Multiplan, que oferece um leque de atrações ‘de ponta’

Com mais de 20 shopping centers em operação em 7 estados brasileiros, a Multiplan completa 50 anos como uma das maiores do setor.

Na trajetória de meio século, diferentes estratégias foram empregadas pela companhia, mas a que mais se destaca é a estratégia de transformação dos shopping-centers como hubs culturais.

Em 1985, trouxe aos shoppings a Boneca EVA, um brinquedo gigante que permitia aos visitantes explorar seu interior e entender de perto o funcionamento do corpo humano. Primeira exposição do tipo no Brasil.

Na década de 90, a empresa inaugurou o primeiro Multiplex , em Brasília, um complexo de cinemas dentro de um shopping.

Em 1995, construiu a réplica do Castelo da Cinderela, da Disney , realizando mais de 150 shows.

“Ao longo dos anos, nos destacamos pelo pioneirismo na promoção da cultura. Cada vez mais, as pessoas vão ao shopping em busca de uma boa experiência com a família e amigos. Encontramos na cultura, um terreno fértil para atender a necessidade de convívio social, difundir conhecimento e proporcionar momentos agradáveis”, diz Vander Giordano, vice-presidente institucional da Multiplan.

E quais foram as ações mais relevantes dessa estratégia?

Durante 2023 e o primeiro semestre de 2024 foram quase dois mil eventos realizados.

Grandes nomes da música já passaram pelos palcos dos teatros e centros de eventos da Multiplan, como:

Roberto Carlos

Marisa Monte

Chitãozinho e Xororó

Gilberto Gil

Caetano Veloso.

Na última década, a empresa passou a investir na democratização de peças teatrais e musicais, trazendo ao país espetáculos estrelados da Broadway. “Mamma Mia!”, “Matilda”, “Chaplin” e “80 - A década do Vale Tudo” foram alguns dos sucessos de público.

Mais recentemente, a companhia promoveu a primeira exposição imersiva dentro de um shopping center no país. “Beyond Van Gogh” inaugurou a tendência e levou mais de 400 mil pessoas ao MorumbiShopping, em São Paulo.

Os eventos culturais voltados ao público infantil também viraram febre e chamam bastante atenção do público. “Disney Pixar” e “Heróis DC” são as mais recentes atrações, que movimentaram os shoppings do grupo.

Exposição Van Gogh Live 8k, MorumbiShopping (SP) (Multiplan/Divulgação)

Centros de eventos são transformados em espaços Multiplan Hall

No início deste ano, com o intuito de trazer ainda mais inovação no campo da cultura, a Multiplan unificou a nomenclatura de seus cinco centros de eventos sob a marca “Multiplan Hall”, reforçando o posicionamento institucional.

Esses espaços, presentes no BarraShoppingSul (RS), ParkShopping Canoas (RS), ParkJacarepaguá (RJ), RibeirãoShopping (SP) e ParkShoppingSãoCaetano (SP), foram projetados para realizar uma ampla gama de eventos, como exposições, congressos, feiras, shows, festas e espetáculos artísticos.

O s espaços Multiplan Hall recebem, em média, mais de 200 mil pessoas por ano.

“Essa estratégia de unificação do Multiplan Hall ajuda a promover o acesso à cultura, uma vez que facilita o reconhecimento do público que frequenta nossos empreendimentos pelo país. Além disso, fortalece a marca Multiplan como referência no incentivo no desenvolvimento da cultura e na promoção de atividades de lazer e diversão”, completa o executivo.

