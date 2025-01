"Seu Fifi": saiba como vai funcionar a nova dinâmica do BBB 25

O Big Brother Brasil 25 começa nesta segunda-feira, 13, e promete trazer uma revolução nas interações entre participantes e público. Não só é a primeira vez que o programa, agora sob o comando de Rodrigo Dourado, será disputado em duplas, como também contará com novas dinâmicas para "esquentar" o jogo.

Um deles é o "Seu Fifi", robô multifuncional responsável por capturar conversas dos participantes sem que eles percebam. A novidade foi apresentada na coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 10, por Tadeu Schmidt e sua equipe. Essa nova dinâmica foi criada em resposta aos pedidos dos fãs por mais interação e revelações impactantes no reality show.

Como funciona "Seu Fifi"?

Enquanto realiza tarefas na casa, como limpar vidros ou circular pelos ambientes, o Seu Fifi registrará diálogos que podem ser expostos ao público.

Desta vez, o diferencial está no papel dos telespectadores, que poderão escolher quais conversas serão reveladas aos brothers. Segundo Tadeu Schmidt, isso pode gerar momentos de tensão: “Eles podem estar falando horrores dos adversários e, de repente, o Seu Fifi conta tudo para eles”, afirmou.

O mais intrigante sobre o novo membro do reality é que ele não será apenas um espectador passivo. O robô está programado para identificar interações relevantes e potencialmente polêmicas, tornando-se uma espécie de "espião" dentro da casa.

Interação do público

Essa dinâmica não apenas aumentará a interação entre os participantes, mas também permitirá que o público se sinta mais envolvido na narrativa do programa. A ideia é que, ao ter acesso a informações privilegiadas sobre as conversas dos confinados, os telespectadores possam influenciar diretamente o andamento do jogo, tornando-se parte ativa da experiência.

A escolha das "fofocas" a serem contadas pelo seu Fifi será do público externo, por meio de votação.