BBB 26: veja como foi o Sincerão dessa semana

BBB 26: Sincerão revelou rachas, alianças abaladas e novos conflitos no jogo (Globo/Manoella Mello/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 00h29.
Última atualização em 27 de janeiro de 2026 às 00h35.
O segundo Sincerão do BBB 26, que aconteceu nessa segunda-feira, 26, teve características novas e provocou repercussões fortes dentro e fora da casa.
O público votou em oito temas para o Sincerão da semana e os temas escolhidos foram:
Sarah foi a primeira sorteada na dinâmica e precisou indicar o VTzeiro da casa. A sister escolheu Juliano, que afirmou acreditar que Sol havia sido a responsável por sua escolha.
Ao justificar, Sarah disse perceber, tanto nas dinâmicas quanto no convívio diário, que Juliano exagera nas reações. Segundo ela, o brother força simpatia e eleva o tom de voz por receio de ser visto como alguém sem protagonismo no jogo.
Juliano rebateu a acusação e demonstrou surpresa. Ele afirmou que Sarah passou semanas sem se posicionar e que, de forma repentina, decidiu se manifestar para não ser considerada planta.
O participante ainda afirmou que o que alguns veem como atitudes incômodas ele considera coragem. Juliano disse ter identificado o jogo de Sarah e declarou que não se sente obrigado a manter cordialidade com quem não tem afinidade.
Alberto foi o segundo sorteado e teve que escolher o mais chato da casa. Ele votou em Leandro, que errou quem o escolheu. Para Cowboy, a forma com Boneco entrou na casa sem não contato com ninguém e, para ele, isso foi muito chato.
Brigido foi o terceiro sorteado e teve que apontar quem considera mais influenciável. Ele escolheu Milena, que não acertou quem a havia indicado. Na justificativa, Brigido afirmou que seu conflito direto é com Ana Paula, mas que Milena teria assumido dores que não eram dela, passando a tratá-lo de forma diferente por influência da sister.
Milena se defendeu dizendo que, quando escolhe alguém como amigo, assume suas dores. Ela afirmou que se posiciona ao lado de poucas pessoas no jogo, mas que, por essas, está disposta a ir até o fim.
Babu foi o quarto sorteado e precisou escolher o participante menos confiável. O Líder apontou Gabriela, que não acertou a indicação. Ele justificou a escolha dizendo que a sister entrou na casa ao lado de pessoas que já tinham histórico de conflito e, logo no primeiro embate, colocou Boneco em risco, o que considerou estranho. Babu também disse perceber uma aproximação pouco natural de Gabriela com outros participantes.
Gabriela respondeu afirmando que precisou votar em alguém e que, dentro do que observou, considerou Boneco sem participação no jogo. Ela ressaltou que não firmou alianças no Quarto Branco e que sua decisão foi baseada no que viu e ouviu.
Jonas foi o quinto sorteado e teve que apontar o "leva e traz" da casa. Ele escolheu Milena, que novamente não acertou. Jonas afirmou ter observado situações em que a sister comentava assuntos em um ambiente e levava a informação para outro, o que, para ele, caracteriza esse comportamento.
Milena rebateu dizendo que compartilha informações apenas com pessoas em quem confia. Ela citou Ana Paula, Juliano e Samira como seus aliados e afirmou que isso faz parte da estratégia do jogo.
Leandro foi o sexto sorteado e precisou indicar quem considera o manipulador da casa. Ele escolheu Alberto Cowboy, que acertou a indicação. Leandro afirmou que o fato de Cowboy ser veterano lhe dá uma falsa sensação de domínio do jogo e que, em uma decisão recente, teria influenciado Brigido.
Cowboy se defendeu dizendo que a acusação apenas demonstra uma visão equivocada sobre ele. Segundo o participante, não há manipulação de sua parte e acusou Leandro de tentar inverter os papéis ao se colocar como vítima.
Ana Paula foi a sétima sorteada e teve que apontar o participante mais inútil da casa. Ela escolheu Sol, que não acertou a indicação. A sister disse ter se surpreendido no primeiro Sincerão, quando Sol passou a atacá-la sem que houvesse um conflito prévio, o que, em sua visão, soou como uma tentativa forçada de criar enredo no jogo.
Sol rebateu afirmando que houve, sim, um embate entre as duas. Ele disse que, em um conflito anterior com Milena, Ana Paula não o procurou para conversar, e afirmou que ela evita enfrentá-lo por receio de confronto direto.
Matheus foi o último sorteado e precisou apontar quem considera o mais falso da casa. Ele escolheu Ana Paula, que não acertou a indicação. O brother afirmou ter descoberto recentemente que ela é jornalista e associou isso ao que chamou de falso moralismo, citando uma situação em que, segundo ele, Ana Paula teria julgado Aline por conta de uma roupa.
Ana Paula respondeu dizendo que Matheus recorre a assuntos antigos e já resolvidos fora do programa. Ela o acusou de evitar o confronto direto dentro da casa e de trazer pautas externas por medo de enfrentá-la no jogo.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.