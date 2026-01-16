BBB 26: Revelação de Pedro gera forte reação nas redes

A edição 26 do Big Brother Brasil tem gerado uma intensa repercussão nas redes sociais nos últimos dias, e o nome de Pedro Henrique Espíndola, participante do grupo Pipoca, foi um dos que mais dominou as discussões após uma revelação pessoal feita no interior da casa mais vigiada do Brasil.

Traição virou assunto nacional

No confinamento, Pedro admitiu, pelo menos sete vezes, que já traiu sua esposa em uma ocasião, que atualmente está grávida do primeiro filho do casal. A repetição do assunto rapidamente viralizou fora do reality e virou tópico de debate nas redes sociais.

O brother chegou a afirmar que, embora tenha sido perdoado pela parceira, não teria o mesmo nível de tolerância se a situação fosse invertida.

Veja um compilado de vezes que Pedro revelou que traiu a esposa:

Compilado com todas as vezes em que Pedro afirmou ter traído a esposa no #BBB26. pic.twitter.com/DGJlKOwlW4 — poponze (@poponze) January 16, 2026

Reação da esposa

Fora da casa, a esposa de Pedro usou suas redes sociais para se pronunciar, descrevendo a situação como delicada e enfatizando foco na saúde emocional da família neste momento sensível - enquanto gestante.

A equipe do participante também divulgou uma nota oficial, contextualizando que o episódio citado ocorreu no passado, em um período de imaturidade, e que o casal teria superado o episódio.

Veja o comunicado:

O episódio citado por Pedro ocorreu no início do relacionamento, em um momento de imaturidade. Houve erro, houve dor, e houve também diálogo, perdão e reconstrução. A esposa de Pedro o perdoou e desde então ele vem demonstrado, com atitudes, uma evolução real como homem, companheiro e pai.

O impacto no jogo

Dentro da casa, além da repercussão externa, a postura de Pedro também tem gerado conversas entre os próprios participantes — desde questionamentos sobre sua forma de jogar até debates sobre todas às vezes que ele citou a traição.

Veja os comentários do público:

estrategia pedro bbb *entro

*falo que trai minha esposa

*saiopic.twitter.com/wHjOf1uXoV — ryan (@wivanno) January 15, 2026

pedro: esse sou eu

aline: eu sei, eu sinto verdade em você

pedro: eu já trai minha esposa ELE NÃO PARA #BBB26

pic.twitter.com/BMcV7nwCWJ — Brenno (@brenno__moura) January 16, 2026

O povo da casa: bom dia

Pedro: eu já trai minha mulher #BBB26 pic.twitter.com/TpZTJid5X1 — thonny (@anthonnyviana) January 16, 2026

É marketing?

Na internet, muitos telespectadores começaram a levantar suspeitas de que tudo estaria sendo exagerado como estratégia de marketing para ganhar visibilidade e engajamento. Alguns usuários nas redes chegaram a comparar o foco na história da traição com o caso de Lucas Buda, do BBB 24, em que sua ex-esposa, Camila, ganhou seguidores e fama após envolvimento do participante com Giovanna Pitel.

A ideia levantada por parte do público é que a repetição do tema dentro da casa poderiam não ser apenas frutos de espontaneidade, mas sim uma tentativa de criar um “narrativa viral”, atraindo atenção do público e movimentando o perfil do Instagram da sua esposa, que já conta com 130 mil seguidores, mais do que o próprio participante, que tem 90 mil.

a esposa do Pedro ganhou 100k de seguidores de ontem pra hoje, é surreal estarem seguindo essa mulher sabendo que provavelmente é combinado com ele SURREAL. #BBB26 pic.twitter.com/HJALRInvw5 — thiago (@httpsrealitys) January 16, 2026

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.