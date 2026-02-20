BBB 26: entenda a dinâmica da sexta semana de programa

A sexta semana no Big Brother Brasil 26 terá novidades importantes e disputas que impactarão diretamente no jogo. A programação inclui Prova do Líder, Sincerinho, Prova do Anjo, Big Fone, Duelo de Risco e formação de Paredão triplo.

Dinâmica da semana

A semana começou nessa quinta-feira, 19, com a Prova do Líder, que foi vencida pela terceira vez por Jonas Sulzbach. Na sexta-feira, 20, Tadeu Schmidt vai comandar o Sincerinho, onde os brothers vão montar o "Paredão Perfeito",

"Cada pessoa vai dizer qual é o seu Paredão perfeito, o Paredão que ela adoraria ver. Ou seja, se ela pudesse montar o Paredão completo, quem seriam as três pessoas que ela indicaria", explicou o apresentador durante o ao vivo.

No sábado, a Prova do Anjo vai dar a um participante o poder de imunizar um ou dois confinados. No mesmo dia, o Big Fone vai tocar e dar o poder para um brother de escolher uma das três pessoas do seu Paredão ideal para enfrentar no Duelo de Risco. Desse duelo, uma pessoa será emparedada, e outra ficará imune.

No domingo, a formação do Paredão triplo reúne:

Um indicado pelo Líder ;

; O mai votado pela casa ;

; O emparedado pelo Duelo de Risco;

Contragolpe do emparedado pelo Duelo de Risco;

Alberto Cowboy, por ter comprado o poder na Máquina do Poder, vai poder vetar uma pessoa da prova Bate e Volta.

A Prova Bate e Volta será disputada por dois emparedados e só um poderá se salvar. Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.