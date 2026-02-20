BBB 26: entenda a dinâmica da sexta semana de programa

BBB 26: Duelo de Risco volta e vai imunizar e emparedar (Globo/Fábio Rocha/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 00h56.
A sexta semana no Big Brother Brasil 26 terá novidades importantes e disputas que impactarão diretamente no jogo. A programação inclui Prova do Líder, Sincerinho, Prova do Anjo, Big Fone, Duelo de Risco e formação de Paredão triplo.
A semana começou nessa quinta-feira, 19, com a Prova do Líder, que foi vencida pela terceira vez por Jonas Sulzbach. Na sexta-feira, 20, Tadeu Schmidt vai comandar o Sincerinho, onde os brothers vão montar o "Paredão Perfeito",
"Cada pessoa vai dizer qual é o seu Paredão perfeito, o Paredão que ela adoraria ver. Ou seja, se ela pudesse montar o Paredão completo, quem seriam as três pessoas que ela indicaria", explicou o apresentador durante o ao vivo.
No sábado, a Prova do Anjo vai dar a um participante o poder de imunizar um ou dois confinados. No mesmo dia, o Big Fone vai tocar e dar o poder para um brother de escolher uma das três pessoas do seu Paredão ideal para enfrentar no Duelo de Risco. Desse duelo, uma pessoa será emparedada, e outra ficará imune.
No domingo, a formação do Paredão triplo reúne:
Alberto Cowboy, por ter comprado o poder na Máquina do Poder, vai poder vetar uma pessoa da prova Bate e Volta.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.