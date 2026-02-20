Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: entenda a dinâmica da sexta semana de programa

Sincerinho, Duelo de Risco, Big Fone e contragolpe agitam a semana da casa mais vigiada do país

BBB 26: Duelo de Risco volta e vai imunizar e emparedar (Globo/Fábio Rocha/Divulgação)

BBB 26: Duelo de Risco volta e vai imunizar e emparedar (Globo/Fábio Rocha/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 00h56.

A sexta semana no Big Brother Brasil 26 terá novidades importantes e disputas que impactarão diretamente no jogo. A programação inclui Prova do Líder, Sincerinho, Prova do Anjo, Big Fone, Duelo de Risco e formação de Paredão triplo.

Dinâmica da semana

A semana começou nessa quinta-feira, 19, com a Prova do Líder, que foi vencida pela terceira vez por Jonas Sulzbach. Na sexta-feira, 20, Tadeu Schmidt vai comandar o Sincerinho, onde os brothers vão montar o "Paredão Perfeito",

"Cada pessoa vai dizer qual é o seu Paredão perfeito, o Paredão que ela adoraria ver. Ou seja, se ela pudesse montar o Paredão completo, quem seriam as três pessoas que ela indicaria", explicou o apresentador durante o ao vivo.

No sábado, a Prova do Anjo vai dar a um participante o poder de imunizar um ou dois confinados. No mesmo dia, o Big Fone vai tocar e dar o poder para um brother de escolher uma das três pessoas do seu Paredão ideal para enfrentar no Duelo de Risco. Desse duelo, uma pessoa será emparedada, e outra ficará imune.

No domingo, a formação do Paredão triplo reúne:

  • Um indicado pelo Líder;
  • O mai votado pela casa;
  • O emparedado pelo Duelo de Risco;
  • Contragolpe do emparedado pelo Duelo de Risco;

Alberto Cowboy, por ter comprado o poder na Máquina do Poder, vai poder vetar uma pessoa da prova Bate e Volta.

A Prova Bate e Volta será disputada por dois emparedados e só um poderá se salvar.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: Jonas é o líder pela terceira vez consecutiva

O que é a esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença que matou ator Eric Dane

BBB 26: quem já foi líder no reality?

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder?

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Jonas é o líder pela terceira vez consecutiva

Mundo

Parlamento da Venezuela aprova lei de anistia para presos políticos por unanimidade

Brasil

Receita dispensa auditor alvo de operação sobre acesso a dados de ministros do STF

Ciência

Pesquisa identifica célula que 'esconde' câncer dentro do corpo