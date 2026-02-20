Semana do BBB 26 terá Big Fone, Contragolpe e Paredão triplo

Big Brother Brasil 26 terá uma semana com Sincerinho, Big Fone e Duelo de Risco. O apresentador Tadeu Schmidt explicou ao vivo, nesta quinta-feira, 19, como funcionam as etapas que culminam na formação do próximo Paredão.

A Prova do Líder, patrocinada pela Amstel, consagrou a terceira liderança seguida de Jonas. A final ficou entre ele e Milena, mas o brother fez uma pontuação melhor e volta novamente para a coroa da semana.

A dinâmica da semana terá Sincerinho para definição do “Paredão perfeito”, Prova do Anjo com possibilidade de imunidade extra, Big Fone com duelo que define um emparedado e um imune, além da Formação de Paredão com Contragolpe, interferência da Máquina do Poder e Prova Bate e Volta.

Como funciona a dinâmica da semana do BBB 26

Após a Prova do Líder, os participantes encaram o Sincerinho nesta sexta-feira, 20, em que cada um aponta quais seriam as três pessoas do seu “Paredão perfeito”.

No sábado, 21, o dia será mais movimentado: além da Prova do Anjo de sempre, o Big Fone vai tocar durante o programa ao vivo à noite.

Quem atender escolhe uma das três pessoas citadas no próprio “Paredão perfeito” para o Duelo de Risco. Do duelo, uma pessoa fica emparedada e a outra sai imune.

No domingo, 22, entram em cena as consequências: a imunidade do Duelo de Risco, a imunidade do Anjo (com a opção de proteger duas pessoas se abrir mão do vídeo da família), a indicação do Líder e o voto da casa.

O emparedado pelo Duelo de Risco dá um Contragolpe. Em seguida, o poder comprado por Alberto Cowboy na Máquina do Poder retira um participante da Prova Bate e Volta, mandando-o direto ao Paredão. Com isso, dois disputam a prova, um se salva, e fica formado o Paredão triplo.

Cronograma da semana

Sexta, 20

Sincerinho

Sábado, 21

Prova do Anjo

Big Fone

Duelo de Risco

Domingo, 22