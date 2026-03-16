BBB 26: enquetes indicam saída certa de brother no Paredão

O novo Paredão do Big Brother Brasil 26 está formado. Ana Paula, Breno e Leandro (Boneco) disputam a permanência na casa.

O que dizem as pesquisas?

Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 16, apontam o participante que deve sair na próxima terça-feira.

Até o momento, já foram apurados 4 milhões de votos pelo site Votalhada. Na média, Breno lidera a rejeição com 55,96% dos votos. Leandro aparece logo atrás, com 25,06%, enquanto Ana Paula surge em posição mais confortável, com apenas 19,86%.

No resultado anterior, no entanto, a sister tinha menos votos, o que indica que o cenário pode se tornar menos certo conforme a noite de eliminação se aproxima.

Além disso, o perfil de voto varia radicalmente a depender da plataforma. Nos sites, Ana Paula é a mais rejeitada, enquanto nas redes sociais ela é a menos rejeitada.

Resultados consolidados

Sites (voto da torcida): Ana Paula 44,60% x Breno 33,13% x Leandro 22,27%

x Breno 33,13% x Leandro 22,27% YouTube: Ana Paula 28,50% x Breno 49,25% x Leandro 21,95%

x Leandro 21,95% Twitter: Ana Paula 12,91% x Breno 63,81% x Leandro 23,28%

x Leandro 23,28% Instagram: Ana Paula 14,27% x Breno 55,27% x Leandro 30,47%

x Leandro 30,47% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Ana Paula 19,86% x Breno 54,96% x Leandro 25,08%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.