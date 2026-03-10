BBB 26: Paredão será mais cedo e promete esquentar o almoço de domingo

A TV Globo decidiu alterar a programação do próximo domingo para fortalecer a estreia do programa “Em Família com Eliana”. Como parte da estratégia, a formação do Paredão do BBB 26 será exibida em um horário incomum, durante a tarde, antes da nova atração da apresentadora.

Almoço, sobremesa e Paredão

Tradicionalmente exibida à noite, a dinâmica do reality irá ao ar às 13h50, no horário do almoço de muitas famílias no Brasil. Logo depois, às 14h20, estreia o novo programa de Eliana na emissora. Mais tarde, por volta das 19h20, a Globo exibirá outra parte do BBB 26 com os desdobramentos do dia.

A mudança ocorre porque o horário nobre do domingo será ocupado pela transmissão do Oscar, exibido após o Fantástico. Com isso, a emissora precisou reorganizar sua grade e aproveitou a oportunidade para criar uma sequência de atrações que pode atrair o público do reality para a estreia da apresentadora.

Eliana na Globo

O novo programa de Eliana marca a volta da apresentadora aos domingos na TV Globo. A atração aposta em uma mistura de música e histórias de famílias brasileiras, com encontros emocionais e momentos de celebração. A proposta é destacar trajetórias pessoais ligadas à música, reunindo parentes, amigos e artistas em apresentações que resgatam memórias e afetos.

A cada edição, o programa apresenta relatos de famílias que têm uma ligação especial com canções marcantes, além de performances musicais e participações de convidados conhecidos do público. A ideia é criar um clima de encontro e emoção, valorizando histórias reais que atravessam gerações e reforçam o papel da música como parte da vida familiar.

Noite de Oscar

A TV Globo vai transmitir a 98ª edição do Oscar na noite de domingo, 15, levando ao público brasileiro a cerimônia que celebra os principais destaques do cinema mundial. A premiação será exibida logo após o Fantástico, com cobertura da jornalista Maria Beltrão, participação especial de Dira Paes e comentários de Waldemar Dalenogare. A tradução simultânea será de Anna Viana.

Wagner Moura é um dos grandes focos da noite, por sua indicação na categoria de Melhor Ator por sua atuação em "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho. Com isso, ele se tornou o primeiro brasileiro a concorrer na principal categoria de interpretação da premiação.

O longa também se destacou entre os indicados e recebeu quatro nomeações no total, incluindo as categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.