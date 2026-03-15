BBB 26: quem votou em quem?

O nono Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 15 de março. O Líder Alberto indicou Breno. A casa votou em Solange, que também foi para o paredão. Ana Paula, Leandro e Jonas já estavam emparedados, pela dinâmica do "Pedra, Papel e Tesoura".

Estavam imunes o Líder Alberto e a Samira, imunizada pelo anjo Breno.

Justificativa do Líder

O Líder Alberto justificou o voto em Breno porque o brother já o indicou ao Paredão, há algumas semanas. Ele disse que o admirava como jogador e considerava Breno forte.

Veja o momento:

Votos da casa

Juliano votou em Marciele;

Gabriela votou em Solange;

Leandro votou em Gabriela;

Milena votou em Marciele;

Marciele votou em Solange;

Breno votou em Marciele;

Jordana votou em Solange;

Samira votou em Solange;

Jonas votou em Solange;

Chaiany votou em Jordana;

Ana Paula votou em Solange;

Solange votou em Gabriela.

Solange, com sete votos, foi a emparedada pela casa.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta será disputada por três brothers na segunda parte do programa, que vai ao ar às 19h20. Um dos quatro emparedados também será salvo pela "Máquina do Poder", formando assim um Paredão triplo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.