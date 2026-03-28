BBB 26: eliminação acontecerá na tarde de domingo

O Big Brother Brasil 26 entrou oficialmente em Modo Turbo e promete uma sequência de dias intensos dentro da casa. Pela primeira vez, a edição está dando o resultado do Paredão nas tardes de domingo, ao invés durante o programa ao vivo.

Dinâmica da semana

O BBB 26 está em Modo Turbo, ou seja, duas eliminações devem acontecer toda semana até o fim do programa.

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O Paredão entre Jordana, Alberto Cowboy e Leandro Boneco foi decidido na noite de sexta-feira, 27, e o resultado será na tarde de domingo, 29, às 14h55, logo antes do programa da Eliana.

De noite, no programa ao vivo, o Top 10 do BBB 26 vai disputar uma Prova do Líder e, logo depois, realizar a formação do próximo Paredão. A partir de agora, o programa não tem mais Prova do Anjo, ou seja, sem imunidades.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.