BBB 26: disputa para ir ao Quarto Secreto está empatada

BBB 26: Resultado aponta para empate técnico entre dois brothers (Reprodução/TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 3 de março de 2026 às 18h42.
A disputa do Paredão Falso do BBB 26 promete ser acirrada até o último segundo. Segundo o levantamento do Votalhada, dois brothers estão concorrendo, ponto a ponto, para irem ao Quarto Secreto.
O site Votalhada compila as principais enquetes online, divididas por categorias (sites, YouTube, Twitter e Instagram), e costuma antecipar quem vai ser eliminado do programa.
Quem deve ir ao quarto secreto do BBB 26?
Portanto, na média geral de votos computados pelo Votalhada, Alberto e Breno estão em um empate técnico. Alberto está na frente em duas frentes (apanhado de sites e Youtube) e Breno em outras duas (Twitter e Instagram), enquanto Jordana surge com as menores porcentagens.
A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por causa da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta.
Veja como foi a formação do Paredão Falso:
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve ir para o Quarto Secreto.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem o público escolheu para o Paredão Falso do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.