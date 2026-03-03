BBB 26: disputa para ir ao Quarto Secreto está empatada

A disputa do Paredão Falso do BBB 26 promete ser acirrada até o último segundo. Segundo o levantamento do Votalhada, dois brothers estão concorrendo, ponto a ponto, para irem ao Quarto Secreto.

O que as enquetes dizem?

O site Votalhada compila as principais enquetes online, divididas por categorias (sites, YouTube, Twitter e Instagram), e costuma antecipar quem vai ser eliminado do programa.

Quem deve ir ao quarto secreto do BBB 26?

Sites: Cowboy 52,21% x Breno 45,02% x Jordana 2,77%

Cowboy 52,21% x Breno 45,02% x Jordana 2,77% YouTube: Cowboy 53,12% x Breno 43,55% x Jordana 3,25%

Cowboy 53,12% x Breno 43,55% x Jordana 3,25% Twitter: Cowboy 42,68% x Breno 49,02% x Jordana 8,30%

Cowboy 42,68% x Breno 49,02% x Jordana 8,30% Instagram: Cowboy 41,21% x Breno 53,57% x Jordana 5,21%

Cowboy 41,21% x Breno 53,57% x Jordana 5,21% Dados consolidados (média proporcional): Cowboy 48,68% x Breno 47,30% x Jordana 4,01%.

Empate técnico

Portanto, na média geral de votos computados pelo Votalhada, Alberto e Breno estão em um empate técnico. Alberto está na frente em duas frentes (apanhado de sites e Youtube) e Breno em outras duas (Twitter e Instagram), enquanto Jordana surge com as menores porcentagens.

Como foi a formação do Paredão?

A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por causa da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta.

Veja como foi a formação do Paredão Falso:

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve ir para o Quarto Secreto.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem o público escolheu para o Paredão Falso do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.