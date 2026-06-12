São João: as estratégias do setor de alimentos para vender mais

O mês de junho transforma a atmosfera do país com a chegada do São João, uma das celebrações mais vibrantes, tradicionais e aguardadas do calendário brasileiro.

Muito além de sua força cultural e turística, o período junino se consolidou como uma verdadeira locomotiva econômica, movimentando intensamente os setores de varejo, serviços e bens de consumo em todo o território nacional.

Com praças lotadas e a alta expectativa do público para vivenciar as festividades, a data se tornou um momento estratégico das marcas, que enxergam na ocasião a oportunidade ideal para estreitar laços e gerar conexões legítimas com os consumidores.

Confira a seguir as principais iniciativas para este São João:

Quero investe em espaço interativo

Para o São João de Campina Grande em 2026, a Quero, marca da Kraft Heinz Brasil, promoveu uma ampliação histórica na sua participação ao aumentar em 640% o investimento destinado à festa em relação ao ano anterior.

Esse movimento se reflete principalmente na expansão da “Vila Quero”, que saltou de 4 para 14 barracas exclusivas de comerciantes locais.

O projeto é impulsionado pela doação de cerca de 6,8 toneladas de produtos da marca, registrando um crescimento de 250% em volume de insumos para reduzir os custos operacionais e alavancar a geração de renda na região.

Além do fomento regional, a experiência do público é ampliada pela “Casa Quero”, espaço interativo inspirado no aconchego das moradias brasileiras, e pelo patrocínio à Estação do Bolo de Milho, responsável pela confecção e distribuição gratuita do maior bolo de milho do mundo, atração com aproximadamente 50 metros de comprimento e cerca de 700 kg.

A campanha se consolida com estratégia digital de bastidores com influenciadores nordestinos, a estreia da mascote “Milhata” circulando pelo Parque do Povo e um mosaico de bandeirinhas formando o logo da marca nas alturas do evento.

Jong anuncia edição limitada

A Jong está anunciando o lançamento de uma edição limitada de latas colecionáveis estampadas com xilogravuras de J.Borges para a temporada de São João.

São quatro artes inspiradas no repertório do mestre pernambucano, aplicadas nas embalagens de Jong e Jonguinho, com cenas de festejo, cotidiano e alegria nordestina.

A ideia é transformar a lata, objeto já carregado de afeto e memória afetiva para quem consome o queijo do reino, em uma peça de coleção que circula por todo o Nordeste durante as festas juninas.

A parceria une dois patrimônios brasileiros: o queijo do reino, um dos alimentos mais comprados no período do São João, e a obra de José Francisco Borges (1935–2024), Patrimônio de Pernambuco, premiado pela Unesco e reconhecido por Ariano Suassuna como o maior gravador popular do Nordeste.

Ao longo de seis décadas, J.Borges criou mais de 300 folhetos de cordel e um vasto acervo de xilogravuras que se tornou vocabulário visual do sertão.

A iniciativa também carrega um significado especial para a família do artista, que desde o falecimento dele, em julho de 2024, trabalha para manter viva sua produção e memória por meio de festivais, exposições e parcerias como esta.

A edição especial fica disponível de maio a julho, acompanhando o ciclo das festas juninas.

Para Gustavo Couceiro, gerente executivo da marca, o projeto vai além da embalagem colecionável, mas “é um encontro de legados que leva a autenticidade da arte nordestina para dentro das mesas de São João em todo o Nordeste”.