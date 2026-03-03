Pop

BBB 26: Ana Paula e Babu trocam acusações e escalam rivalidade

Após romperem a aliança, veterana e ator protagonizam discussão sobre estratégia e uso de pautas sociais

BBB 26: troca de farpas evidencia uma das rivalidades mais marcantes da temporada (TV Globo)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 3 de março de 2026 às 18h47.

A rivalidade entre Ana Paula Renault e Babu Santana voltou a ocupar o centro das atenções no Big Brother Brasil 26 na tarde desta terça-feira, 3. A dinâmica do jogo, que já evidenciava um desgaste entre os dois, resultou em uma troca de acusações acalorada na área comum da casa.

Lavagem de roupa suja

O estopim de mais esse confronto foi um pedido da jornalista para que o ator evitasse usar pautas sociais nas discussões do confinamento. Ana Paula argumentou que isso poderia prejudicá-la por falta de contexto e que sairia do foco exclusivo do jogo. Babu discordou e passou a provocar a adversária.

A conversa rapidamente escalou para críticas mais duras ao estilo de jogo de cada um. A veterana pediu que o ator focasse em fatos do jogo em vez de temas externos. Babu retrucou, questionando compromissos anteriores e insinuando que Ana Paula usava determinados discursos apenas quando conveniente.

Fim da aliança

O atrito também resgatou elementos que levaram ao fim da aliança entre os dois: divergências estratégicas, ressentimentos acumulados e diferentes visões sobre posicionamento dentro da casa. Esse confronto se soma a outras tensões recentes entre os dois, incluindo quando Ana Paula apontou Babu como “maior traidor” no Sincerão da última segunda-feira, 2, e quando o ator rejeitou tentativas de reconciliação.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

