BBB 26: Ana Paula e Babu trocam acusações e escalam rivalidade

BBB 26: troca de farpas evidencia uma das rivalidades mais marcantes da temporada (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 3 de março de 2026 às 18h47.
A rivalidade entre Ana Paula Renault e Babu Santana voltou a ocupar o centro das atenções no Big Brother Brasil 26 na tarde desta terça-feira, 3. A dinâmica do jogo, que já evidenciava um desgaste entre os dois, resultou em uma troca de acusações acalorada na área comum da casa.
O estopim de mais esse confronto foi um pedido da jornalista para que o ator evitasse usar pautas sociais nas discussões do confinamento. Ana Paula argumentou que isso poderia prejudicá-la por falta de contexto e que sairia do foco exclusivo do jogo. Babu discordou e passou a provocar a adversária.
TRETAAAA! 💣 Enquanto Ana Paula comenta sobre Babu, o brother chega na sala e eles começam treta #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/BSphLm3KBC
— Big Brother Brasil (@bbb) March 3, 2026
A conversa rapidamente escalou para críticas mais duras ao estilo de jogo de cada um. A veterana pediu que o ator focasse em fatos do jogo em vez de temas externos. Babu retrucou, questionando compromissos anteriores e insinuando que Ana Paula usava determinados discursos apenas quando conveniente.
O atrito também resgatou elementos que levaram ao fim da aliança entre os dois: divergências estratégicas, ressentimentos acumulados e diferentes visões sobre posicionamento dentro da casa. Esse confronto se soma a outras tensões recentes entre os dois, incluindo quando Ana Paula apontou Babu como “maior traidor” no Sincerão da última segunda-feira, 2, e quando o ator rejeitou tentativas de reconciliação.
22 minutos de uma discussão do babu com ana paula envolvendo pautas como escala 6x1 joana d’arc e rinoplastia #bbb26 pic.twitter.com/9H7mcEJegi
— PAIVA (@paiva) March 3, 2026
