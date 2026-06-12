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Como a desorganização drena foco e motivação, segundo pesquisa

Bagunça na mesa, excesso de e-mails e métodos ineficazes de organização podem estar drenando produtividade, motivação e bem-estar

Como a desorganização drena foco e motivação | Freepik

Como a desorganização drena foco e motivação | Freepik

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 12 de junho de 2026 às 07h00.

A sensação de que o tempo é insuficiente ou de que a mente está constantemente sobrecarregada pode não ser apenas reflexo de uma rotina intensa. Muitas vezes, o verdadeiro culpado são as coisas espalhadas pela mesa de trabalho ou acumuladas na caixa de entrada de e-mails. 

A pesquisa Workspace Organization Survey, realizada pela OfficeMax, revelou que a falta de organização afeta a produtividade e o bem-estar de grande parte da população, operando como um ralo de energia e eficiência.

O estudo aponta que 90% dos profissionais admitem que a bagunça causa impactos negativos na vida cotidiana. O dado acende um alerta sobre como a desordem física e digital molda o comportamento e o rendimento profissional, mesmo quando não há uma percepção clara dessa influência.

Entender como você reage à pressão pode ser o primeiro passo para organizar melhor a rotina 

A ilusão do controle 

Admitir a necessidade de mudança é o primeiro passo, mas nem sempre o mais fácil. De acordo com o levantamento, 68% das pessoas não se consideram organizadas e reconhecem a urgência de melhorar nesse aspecto.

O cenário se torna mais complexo quando analisada a eficácia das ferramentas utilizadas para combater o problema. Embora 88% dos indivíduos possuam algum tipo de sistema de organização — como agendas, planilhas ou aplicativos de tarefas —, quase um terço deles (28%) declara insatisfação com o método escolhido.

Esse dado demonstra que ter um método não é garantia de eficiência. Sistemas complexos demais ou desalinhados com a rotina geram uma falsa sensação de controle, resultando em frustração e no abandono das práticas de ordenação.

Impacto na produtividade e na mente

Os desdobramentos da desorganização vão muito além de uma mesa bagunçada, interferem diretamente na capacidade de execução e na saúde mental. A pesquisa da OfficeMax identificou as quatro áreas mais afetadas pelo problema:

  • Produtividade (77%)

A perda de tempo procurando documentos ou refazendo tarefas devido à falta de clareza é o principal gargalo operacional nas empresas.

  • Estado mental (65%)

Ambientes caóticos geram poluição visual, o que eleva os níveis de estresse e dificulta a concentração.

  • Motivação (53%) 

Iniciar o dia de trabalho diante de uma pilha de pendências desordenadas reduz o entusiasmo e a disposição para encarar novos projetos.

  • Felicidade (40%)

 O acúmulo de pequenas frustrações diárias ligadas à desorganização gera um sentimento crônico de insatisfação pessoal.

O papel da inteligência emocional na organização

Em muitos casos, reorganizar a rotina não começa pela escolha de uma nova ferramenta, mas pela capacidade de perceber como se reage ao acúmulo de tarefas, à pressão por entregas e à sensação de perda de controle. A desorganização, afinal, não é apenas um problema operacional: ela também envolve hábitos, emoções e formas de lidar com demandas simultâneas.

Por isso, desenvolver inteligência emocional pode ajudar profissionais a reconhecer gatilhos de estresse, tomar decisões com mais clareza e construir respostas mais conscientes diante de ambientes caóticos. Essa é a proposta do curso gratuito Inteligência Emocional do Na Prática, que aborda competências como autogestão, automotivação, empatia e tomada de decisão.

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