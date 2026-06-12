Até 2027, semântica em dados deve revolucionar a eficiência da IA, diz Gartner

A inteligência artificial tem se tornado cada vez mais presente nas operações corporativas, mas um dos principais desafios para que ela entregue resultados confiáveis não está necessariamente nos modelos, e sim nos dados que recebem.

Segundo o Gartner, a falta de contexto semântico, isto é, a capacidade de compreender o significado e as relações entre informações, pode comprometer significativamente o desempenho de agentes de IA, tornando suas respostas menos precisas e mais custosas para as empresas.

A consultoria prevê que, até 2027, organizações que priorizarem a semântica em dados preparados para inteligência artificial poderão aumentar a precisão de sistemas em até 80% e reduzir custos em até 60%.

O problema não está apenas na IA

Muitas empresas acreditam que melhorar os resultados da inteligência artificial depende exclusivamente de modelos mais avançados.

No entanto, especialistas apontam que grande parte das falhas ocorre porque os sistemas recebem dados sem contexto suficiente para interpretar corretamente uma situação.

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Em uma organização, termos aparentemente simples podem ter significados diferentes dependendo da área ou do processo envolvido.

Um agente de IA que recebe apenas informações estruturadas, mas sem entender suas relações e regras de negócio, pode chegar a conclusões equivocadas mesmo quando trabalha com dados tecnicamente corretos.

Segundo Rita Sallam, vice-presidente analista emérita do Gartner, os resultados da IA agêntica dependem diretamente da compreensão do contexto organizacional. Sem esse entendimento, os sistemas tornam-se mais suscetíveis a erros, vieses e respostas pouco confiáveis.

O que é semântica de dados

Na prática, a semântica funciona como uma camada adicional de significado aplicada aos dados corporativos. Ela ajuda a inteligência artificial a entender não apenas o que uma informação representa, mas também como ela se relaciona com outras informações dentro da empresa.

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Por exemplo, dois departamentos podem utilizar a palavra "cliente" para se referir a públicos diferentes. Enquanto uma equipe comercial considera cliente alguém que já realizou uma compra, a área de marketing pode incluir também potenciais consumidores.

Sem essa contextualização, uma IA pode interpretar os dados de forma incorreta e produzir análises inconsistentes.

Ao incorporar regras de negócio, definições, relações e contexto operacional, a camada semântica reduz ambiguidades e permite interpretações mais próximas da realidade da organização.

Menos erros e custos menores

O Gartner argumenta que a semântica deixará de ser apenas um diferencial técnico para se tornar uma estratégia de eficiência operacional.

Quando a IA compreende melhor os dados que recebe, tende a gerar respostas mais assertivas, reduzindo retrabalho, correções e a necessidade de validações constantes por equipes humanas.

Isso significa que recursos financeiros e operacionais podem ser direcionados para atividades mais estratégicas.

Além disso, respostas mais precisas diminuem riscos relacionados à governança de dados, conformidade regulatória e reputação corporativa, temas que vêm ganhando relevância à medida que empresas ampliam o uso da inteligência artificial.

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O Gartner também projeta que reguladores e conselhos de administração passarão a exigir maior transparência sobre a forma como sistemas de IA interpretam dados corporativos.

Nesse cenário, a governança semântica tende a deixar de ser uma preocupação exclusiva das áreas técnicas para se tornar uma questão estratégica.

Para as organizações, a discussão não envolve apenas melhorar o desempenho da IA, mas garantir que as decisões tomadas pelos sistemas estejam alinhadas ao contexto real do negócio