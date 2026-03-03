BBB 26: Paredão Falso segue indefinido e enquete aponta empate técnico

O sétimo Paredão do Big Brother Brasil de 2026, desta vez falso, será definido na noite desta terça-feira, 3. Cowboy, Breno e Jordana disputam o que acreditam ser a permanência na Casa.

No entanto, ninguém sai do programa nesta semana e o mais votado irá para um quarto secreto.

As enquetes apontam um empate técnico entre dois brothers.

O que indicam as pesquisas?

O site Votalhada compila as principais enquetes online, divididas por categorias (sites, YouTube, Twitter e Instagram), e costuma antecipar quem vai ser eliminado do programa. Ao todo, foram somados 4,7 milhões de votos em diferentes plataformas até às 17h30 desta segunda.

Quem deve ir ao quarto secreto do BBB 26?

Sites: Cowboy 52,80% x Breno 44,15% x Jordana 3,05%

x Breno 44,15% x Jordana 3,05% YouTube: Cowboy 53,14% x Breno 43,41% x Jordana 3,40%

x Breno 43,41% x Jordana 3,40% Twitter: Cowboy 42,70% x Breno 48,91% x Jordana 8,39%

Cowboy 42,70% x x Jordana 8,39% Instagram: Cowboy 41,21% x Breno 53,64% x Jordana 5,14%

Cowboy 41,21% x x Jordana 5,14% Dados consolidados (média proporcional): Cowboy 48,44% x Breno 47,27% x Jordana 4,88%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve ir ao quarto secreto.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição do Paredão Falso BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, o reality vai ao ar todos os dias após a novela Três Graças. O horário pode variar conforme a programação.

No Globoplay, assinantes têm acesso às câmeras exclusivas da casa e a conteúdos extras 24 horas por dia.