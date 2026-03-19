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BBB 26: dinâmica da semana pode ter troca de emparedados no sábado

Semana vai contar com dinâmicas na sexta e no sábado e vai terminar com três emparedados no domingo

BBB 26: Os quatro piores da Prova do Líder disputarão uma dinâmica que vai emparedar um (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: Os quatro piores da Prova do Líder disputarão uma dinâmica que vai emparedar um (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de março de 2026 às 16h29.

O BBB 26 entra em mais uma semana com o jogo acelerado e algumas mudanças no roteiro tradicional. A dinâmica anunciada por Tadeu Schmidt mistura prova em grupo, retorno da Máquina do Poder e até emparedados antes do domingo, o que deve deixar a casa em alerta máximo.

Dinâmica da semana

A movimentação começa já na quinta-feira, 19, com a Prova do Líder dividida em fases. Parte da disputa acontece durante o dia, enquanto a definição final será exibida ao vivo no programa.

Na sexta-feira, uma dinâmica surpresa com os quatro piores colocados da Prova do Líder já garante um participante direto no Paredão.

No sábado, além da Prova do Anjo, acontece o momento mais imprevisível da semana. Durante o ao vivo, o emparedado pela dinâmica de sexta-feira poderá se salvar e colocar outra pessoa em seu lugar, ou permanecer na berlinda caso não consiga cumprir o desafio.

A formação oficial do Paredão acontece no domingo. O Anjo poderá imunizar um participante ou dois, já o Líder faz sua indicação direta, enquanto a casa vota para definir mais um nome.

O participante mais votado pela casa ainda ganha direito ao contragolpe. Dos quatro emparedados, três vão para a Prova Bate e Volta (exceto a indicação do Líder, que é soberana).

Um brother vai se salvar e mais um paredão triplo será formado. Na terça-feira, 24, mais um confinado dará adeus ao prêmio de R$ 5 milhões.

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