Quantas vezes Cowboy já foi líder no BBB 26?

Se tem alguém que vem sabendo jogar as provas no Big Brother Brasil 26, esse alguém é Alberto Cowboy. O participante já conquistou três lideranças ao longo da temporada e vem se firmando como uma das figuras mais influentes da casa.

Prova de resistência

A primeira vez que Cowboy assumiu o posto de Líder aconteceu ainda na primeira semana do reality, ao resistir por mais de 26 horas. Naquele momento, a vitória serviu como um cartão de visitas dentro do jogo. Ele mostrou que não estava ali apenas para compor elenco.

Liderança em dupla

A segunda liderança veio na oitava semana, desta vez em dupla com Jonas. A dinâmica exigia parceria e estratégia, e a dupla conseguiu levar a melhor na prova, garantindo o poder da semana e mexendo diretamente com o tabuleiro do programa.

Terceira liderança

A conquista mais recente aconteceu na nona Prova do Líder, realizada na última quinta-feira, 12. A disputa começou em trios, mas terminou com Cowboy levando a melhor de forma individual, consolidando sua terceira liderança na edição.

Com três vitórias no currículo, Cowboy entra para o grupo de participantes que mais vezes ocuparam o Quarto do Líder nesta temporada. Resta saber se a sequência de vitórias vai continuar ou se o resto da casa finalmente vai encontrar um jeito de frear o avanço de Cowboy no BBB 26.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.