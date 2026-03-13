BBB 26 desafia 'paradoxo' do primeiro mês e cresce 13% em audiência

O Big Brother Brasil 2026 gera alto engajamento nas redes sociais e discussões do público desde o início do programa no dia 12 de janeiro, mas a audiência televisiva do reality teve um começo difícil.

De acordo com levantamento do site Notícias da TV, considerando os dados da Grande São Paulo, o BBB 26 fechou sua primeira semana com média de 15,9 pontos de audiência. O índice representa apenas um décimo a menos do que o BBB 25, que marcou 16 pontos no mesmo período entre 13 e 19 de janeiro de 2025.

Até o fim de fevereiro, o BBB 26 acumulava média de 16,4 pontos, acima da edição passada (16,1) e menor que a de 2024 (19,9).

Apesar disso, o desempenho desse mesmo período nas redes sociais era outra história. No X (antigo Twitter), o BBB 26 ficou mais de 16 dias no 1º lugar dos Trending Topics do Brasil. No Google, o primeiro mês da edição atual teve três vezes mais buscas do que o primeiro mês da edição de 2025. Já no Tiktok, a tag #BBB26 foi a mais comentada nos últimos 30 dias, na categoria Entretenimento.

O caminho foi tortuoso, mas, ao final de seu segundo mês de exibição, a audiência do BBB finalmente conseguiu crescer com a relevância do programa nas redes, de acordo com um novo relatório divulgado pela Globo nesta sexta-feira, 13.

Audiência do BBB 26 cresce em seu segundo mês de exibição

Na TV, o reality tem um alcance acumulado de 115 milhões de telespectadores na TV Globo e no Multishow nos dois primeiros meses, segundo a emissora.

No mesmo período o programa registrou um crescimento na audiência em diversas praças pelo país e também na média nacional quando comparado ao primeiro mês. No Painel Nacional de Televisão (PNT) o reality teve incremento de audiência de 13% (2 pontos), registrando média mensal de 18 pontos de audiência e 38% de participação.

No Rio de Janeiro, foram 21 pontos de audiência e 40% de participação, um acréscimo de 11% em relação ao mês anterior.

Já na região metropolitana de São Paulo, o BBB cresceu 6% em audiência, na mesma comparação, marcando 17 pontos e 35% de participação. Nas demais praças os principais ganhos de audiência em relação ao primeiro mês foram em Porto Alegre (+20%), Vitória (+18%), Goiânia (+18%), Campinas (+15%), Belo Horizonte (+14%).

Desempenho do reality nas redes segue forte

O 'BBB 26' alcançou um recorde histórico no X: 1 bilhão de curtidas nos posts feitos pelos internautas. Ainda na plataforma, a temporada já alavancou 788 termos nos Trending Topics Brasil, número 124% superior ao ‘BBB 25’.

Nos Trending Topics Mundo foram 130 termos, um crescimento de 97%. Já no Google Trends, o programa registrou 5,4 milhões de buscas, o que representa aumento de 125% em relação à edição passada.

Em quase dois meses no ar, o ‘BBB 26’ já se consolidou como a maior temporada em repercussão espontânea desde 2021: até agora foram mais de 70 milhões de menções nas redes sociais (contemplando X, Instagram, Facebook, Youtube e Bluesky).

Nas redes oficiais da Globo (@tvglobo e @bbb) os conteúdos do reality já bateram 21 bilhões de visualizações (vídeos e fotos) e mais de 860 milhões de interações.