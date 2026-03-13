O BBB 26 vem levantando uma discussão cada vez mais presente entre os fãs do reality: quando as lideranças se repetem demais, o jogo começa a parecer travado.

Nessa edição, Jonas já ganhou quatro vezes, enquanto Alberto Cowboy levou na última quinta-feira, 12, a sua terceira liderança.

Poder concentrado desinteressa o público

Não é exatamente uma novidade que alguns participantes se destaquem nas provas e acumulem vitórias. Faz parte do jogo. O problema aparece quando essas conquistas se tornam frequentes demais e acabam concentrando o poder sempre nas mesmas mãos.

Para quem acompanha de fora, a sensação é clara: o jogo parece estagnado. Um participante — muitas vezes ao lado de seus aliados — permanece em posição confortável, desfrutando dos privilégios da liderança e influenciando decisões importantes semana após semana.

Enquanto isso, outros jogadores ficam sem espaço para virar protagonistas da história. E um reality show depende justamente disso: movimento.

Rotatividade importa em outros realities

Em muitos formatos de reality pelo mundo, a própria dinâmica tenta evitar esse tipo de concentração de poder. Em "A Fazenda", por exemplo, o fazendeiro da semana sempre é definido por uma prova em que os três indicados a roça disputam. Isso garante que o fazendeiro atual não repita o cargo, já que ele tem imunidade. Mesmo que um peão vença duas ou três vezes, nunca será de forma consecutiva.

O próprio BBB já testou algo parecido. Na edição 12, da qual Jonas Sulzbach participou, o líder da semana ficava impedido de competir na prova seguinte. A ideia era simples: garantir novas lideranças e, consequentemente, novas narrativas dentro da casa.

BBB também é uma novela

Essa lógica conversa com algo fundamental para o entretenimento televisivo: um reality show também funciona como uma novela. O público acompanha personagens, torce, muda de opinião e espera reviravoltas. E novela nenhuma sobrevive sendo repetitiva.

O espectador quer ver novos protagonistas surgindo, alianças se rompendo, intrigas ganhando força e mudanças reais de poder. Quando o comando da casa permanece sempre nas mesmas mãos, essas viradas ficam mais raras.

Ai o BBB perdeu a graça pra mim só com esse povo ganhando provas — Lucy 🍋 🪩 🐆 (@tdeziam) March 13, 2026

Sinceramente pra mim esse BBB perdeu a graça, obvio é mérito do cowboy e jonas eles sao bons de prova mas toda semana a mesma coisa ficou muito chato já. — Alan Sousa 🌊 (@alan_jrsousa) March 13, 2026

Que falta de criatividade...

Deviam ter sorteado os trios pra mudar o líder...

Perdeu a graça... — Livro Rabiscos (@LivroRabiscos) March 13, 2026

Festa do Líder perde o apelo

Outro efeito colateral aparece em uma dinâmica relativamente recente do programa: a Festa do Líder.

Desde o BBB 20, a produção passou a investir forte nesse momento, criando festas temáticas personalizadas para cada vencedor da semana. A expectativa do público gira em torno da decoração, da homenagem ao líder e da atmosfera da noite.

Só que quando o mesmo participante vence várias vezes, a surpresa diminui. A curiosidade que existia em descobrir “como será a festa do líder desta semana?” começa a perder força. A dinâmica, que deveria ser um evento especial, passa a parecer mais do mesmo.

E isso pode impactar o engajamento do público. Um exemplo é que, depois de três lideranças consecutivas de Jonas, o público ficou ansioso para a Festa do Líder da Samira, com o tema "Circus" da Britney Spears, e a movimentação chamou a atenção da Globo, que usou seu perfil no X (antigo Twitter) para engajar com os usuários.

Importante dizer: a responsabilidade não está nos participantes. Quem vence provas está apenas jogando bem dentro das regras estabelecidas. Mas talvez seja hora da produção olhar para o formato e refletir se a dinâmica atual ainda favorece o tipo de jogo que mantém o público envolvido.

Porque, em reality show, assim como em qualquer boa história, o poder precisa circular. Sem isso, o jogo perde tensão — e a graça vai embora junto.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.