BBB 26: Chaiany discute com Babu sobre o jogo: 'sou aliada sua ou da Ana Paula?'

A tensão entre aliados marcou a manhã desta sexta-feira no BBB 26. Enquanto aguardavam o resultado da oitava Prova do Líder, Babu Santana e Chaiany Andrade discutiram na área externa da casa após um debate estratégico sobre a Prova do Anjo.

A conversa começou enquanto Babu, Chaiany e Juliano Floss esperavam o retorno de Breno Corã e Leandro Rocha, o Boneco, que participavam da dinâmica. O grupo avaliava se valeria a pena vencer a prova que concede duas imunidades.

Chaiany afirmou que gostaria de conquistar o colar do anjo principalmente para receber o vídeo da família e rever a filha. Babu, por outro lado, disse que abriria mão de ver os parentes caso pudesse ganhar um poder estratégico relevante dentro do reality.

Durante a análise, o ator também avaliou que a vantagem poderia acabar se voltando contra ele. Caso recebesse o direito de imunizar dois participantes, poderia se tornar alvo no paredão, já que outros brothers poderiam interpretá-lo como ameaça.

A discussão começou quando Chaiany ironizou a fala do aliado. “Olha aí, a prioridade dele sou eu”, disse a sister. Babu reagiu imediatamente e demonstrou irritação. “Até parece que eu sou a sua prioridade. Pelo menos a minha prioridade joga comigo”, respondeu.

A troca de provocações aumentou quando Chaiany questionou sua posição no grupo e citou Ana Paula Renault, rival declarada de Babu no jogo. “Fala aí. Eu sou aliada sua ou da Ana Paula?”, perguntou.

Babu decidiu encerrar o debate de forma irônica. O brother sugeriu que Chaiany pedisse ajuda à jornalista para evitar votos contra ela e insinuou que Ana Paula poderia mobilizar aliados dentro da casa.

“Vai lá pedir para ela dizer: ‘Não vota na Chay Chay não’. Vai lá pedir para ela pedir aos voadores para que não votem em você”, afirmou o ator, visivelmente irritado.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

