Pai de Ana Paula Renault passa bem, diz equipe após briga no BBB 26

A equipe de Ana Paula Renault atualizou o estado de saúde do pai da participante, Gerardo Henrique Machado Renault, nesta segunda-feira, 23. A informação foi divulgada pouco depois de uma intensa discussão na casa do Big Brother Brasil 26.

Cowboy cita pai de Ana Paula em discussão

O episódio que motivou a atualização envolveu uma troca de farpas entre Ana Paula e Alberto Cowboy durante a madrugada. O veterano mencionou o pai da jornalista no meio da discussão, um ponto sensível para a sister.

A assessoria de Ana Paula destacou que o fato de Cowboy citar Gerardo tinha caráter desestabilizador, já que a situação de saúde do pai é um assunto delicado. A equipe procurou evitar que a menção se tornasse um foco negativo dentro do jogo.

Como está a saúde do pai de Ana Paula?

Sobre a condição de saúde atual de Gerardo, a assessoria informou que o homem de 96 anos está bem. A declaração foi divulgada para tranquilizar fãs e familiares após a repercussão da briga.

Durante o programa, Ana Paula chegou a comentar anteriormente que tinha quase desistido de participar do BBB 26 por causa das preocupações com a saúde do pai. A própria jornalista relatou que ele esteve com a saúde debilitada antes da entrada no reality e que, a pedido dele, decidiu seguir com a participação.

Quem é Gerardo Renault?

Gerardo é figura conhecida na trajetória de Ana Paula Renault, sendo fortemente mencionado desde a primeira participação da sister, no BBB 16. Ele foi presidente do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais.

Gerardo tornou-se vereador de Belo Horizonte em 1951. Entre 1967 e 1979, foi deputado estadual de Minas Gerais. De 1979 a 1983, exerceu mandato como deputado federal. Nos dois cargos legislativos, foi eleito pela Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido de apoio à ditadura militar.

Aos 96 anos, ele segue em atividade. Desde 1991, é presidente do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais, cargo para o qual foi eleito naquele ano.

Ana Paula é filha de Gerardo com Maria da Conceição Machado Renault, que morreu em 1998 após um acidente de carro. À época, a participante tinha 17 anos.

