Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Pai de Ana Paula Renault passa bem, diz equipe após briga no BBB 26

Assessoria da participante afirma que Gerardo Renault, de 96 anos, está bem após ser citado durante uma discussão na casa

BBB 26: Equipe tranquiliza fãs sobre condição de saúde do pai da jornalista. (Reprodução/Instagram)

BBB 26: Equipe tranquiliza fãs sobre condição de saúde do pai da jornalista. (Reprodução/Instagram)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 22h00.

A equipe de Ana Paula Renault atualizou o estado de saúde do pai da participante, Gerardo Henrique Machado Renault, nesta segunda-feira, 23. A informação foi divulgada pouco depois de uma intensa discussão na casa do Big Brother Brasil 26.

Cowboy cita pai de Ana Paula em discussão

O episódio que motivou a atualização envolveu uma troca de farpas entre Ana Paula e Alberto Cowboy durante a madrugada. O veterano mencionou o pai da jornalista no meio da discussão, um ponto sensível para a sister.

A assessoria de Ana Paula destacou que o fato de Cowboy citar Gerardo tinha caráter desestabilizador, já que a situação de saúde do pai é um assunto delicado. A equipe procurou evitar que a menção se tornasse um foco negativo dentro do jogo.

Como está a saúde do pai de Ana Paula?

Sobre a condição de saúde atual de Gerardo, a assessoria informou que o homem de 96 anos está bem. A declaração foi divulgada para tranquilizar fãs e familiares após a repercussão da briga.

Durante o programa, Ana Paula chegou a comentar anteriormente que tinha quase desistido de participar do BBB 26 por causa das preocupações com a saúde do pai. A própria jornalista relatou que ele esteve com a saúde debilitada antes da entrada no reality e que, a pedido dele, decidiu seguir com a participação.

Quem é Gerardo Renault?

Gerardo é figura conhecida na trajetória de Ana Paula Renault, sendo fortemente mencionado desde a primeira participação da sister, no BBB 16. Ele foi presidente do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais.

Gerardo tornou-se vereador de Belo Horizonte em 1951. Entre 1967 e 1979, foi deputado estadual de Minas Gerais. De 1979 a 1983, exerceu mandato como deputado federal. Nos dois cargos legislativos, foi eleito pela Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido de apoio à ditadura militar.

Aos 96 anos, ele segue em atividade. Desde 1991, é presidente do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais, cargo para o qual foi eleito naquele ano.

Ana Paula é filha de Gerardo com Maria da Conceição Machado Renault, que morreu em 1998 após um acidente de carro. À época, a participante tinha 17 anos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

'Bridgerton’: o que esperar da 2 parte da 4ª temporada na Netflix?

GTA 6: loja vaza 'susposto preço' do jogo e valor cobrado assusta os fãs; veja o que se sabe

Retorno de Cowboy ao BBB 26 teve motivo claro, diz esposa do brother

'Bridgerton': veja a data de estreia da parte 2 da 4ª temporada

Mais na Exame

Pop

'Bridgerton’: o que esperar da 2 parte da 4ª temporada na Netflix?

Esporte

'Luta do Século': após 11 anos, Floyd Mayweather e Manny Pacquiao se enfrentarão em revanche

Brasil

Após protestos, Lula revoga decreto de concessão de hidrovias na Amazônia

Mercados

Paramount faz oferta maior pela compra da Warner Bros e acirra disputa com a Netflix