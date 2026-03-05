BBB 26: Chaiany confronta Jordana após conversa com Cowboy

A manhã desta quinta-feira, 5, começou com discussão no BBB 26. No banheiro da casa, Chaiany confrontou Jordana após ouvir comentários da advogada em uma conversa com Alberto Cowboy.

A sister questionou sobre o que teria sido dito na noite anterior. “O que você estava falando de mim ontem? Contando a mesma historinha da Casa de Vidro?”, perguntou.

Jordana negou que estivesse falando da colega e respondeu em tom elevado. “Historinha do que, Chaiany? Quem disse que eu estava falando de você? Se dê a devida ‘desimportância’. Estava falando de outras situações”, afirmou.

Chaiany insistiu que havia escutado o comentário. A advogada retrucou e acusou a rival de mudar de postura no jogo. “Impressionante como você muda, Chaiany. Seu jogo muda como te convém”, declarou antes de ir para o quarto.

Mesmo após a saída de Jordana, a discussão continuou à distância. Chaiany gritou que a sister teria que se retratar. “Você vai falar e vai engolir as palavras que falou”, disparou. Na conversa, a Jordana afirmou que Chaiany faz “historinha de vítima” dentro da casa.

A discussão ocorreu depois que Juliano Floss e Samira ouviram escondidos uma conversa entre Jordana e Alberto Cowboy após a Festa da Líder.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.