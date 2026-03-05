Pop

Choro, revolta e promessa marcam a festa da Líder Samira no BBB 26

Participantes viveram momentos intensos durante a festa do Líder, com conflitos e reflexões sobre o jogo

BBB 26: emoção e tensão dominam a festa do Líder (TV Globo)

Da Redação
Publicado em 5 de março de 2026 às 15h37.

A festa do Líder no BBB 26 foi marcada por fortes emoções e tensão entre os participantes. Logo no início da festa, a casa ficou espantada com a volta de Breno e Juliano do Quarto Secreto. Eles foram recebidos com gritos e emoção por parte dos aliados, mas com desconfiança por parte dos adversários.

Veja como foi a volta:

Promessa de Babu

O Veterano Babu Santana prometeu, durante a madrugada, que não iria mais atacar Ana Paula Renault.

Ana Paula chora

Ana Paula caiu no choro durante uma conversa com Juliano e Breno. A sister desabafou sobre sua permanência na casa e afirmou que não gostaria de continuar no programa caso não enxergasse chances reais de vencer a competição.

Jonas se sente frustrado

Enquanto isso, Jonas se revoltou após refletir sobre algumas dinâmicas recentes do reality. O participante deixou a comemoração e foi para o quarto para descansar. No local, ele comentou que já havia conquistado a liderança três vezes e em nenhuma delas teve Paredão Falso. Ele completou que se sentia envergonhado por comemorar a saída de Breno, sem saber que era uma eliminação falsa. 

Ana Paula e Marciele trocam elogios

As rivais Ana Paula e Marciele tiveram um momento de paz durante a madrugada dessa quinta-feira. As duas trocaram elogios, alegando que sabem separar o jogo da vida real.

Marciele passa mal

Durante a madrugada, a sister Marciele teve uma crise de ansiedade na festa e precisou de cuidados de outros brothers.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

