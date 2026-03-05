Choro, revolta e promessa marcam a festa da Líder Samira no BBB 26

A festa do Líder no BBB 26 foi marcada por fortes emoções e tensão entre os participantes. Logo no início da festa, a casa ficou espantada com a volta de Breno e Juliano do Quarto Secreto. Eles foram recebidos com gritos e emoção por parte dos aliados, mas com desconfiança por parte dos adversários.

Veja como foi a volta:

Promessa de Babu

O Veterano Babu Santana prometeu, durante a madrugada, que não iria mais atacar Ana Paula Renault.

Ana Paula chora

Ana Paula caiu no choro durante uma conversa com Juliano e Breno. A sister desabafou sobre sua permanência na casa e afirmou que não gostaria de continuar no programa caso não enxergasse chances reais de vencer a competição.

Jonas se sente frustrado

Enquanto isso, Jonas se revoltou após refletir sobre algumas dinâmicas recentes do reality. O participante deixou a comemoração e foi para o quarto para descansar. No local, ele comentou que já havia conquistado a liderança três vezes e em nenhuma delas teve Paredão Falso. Ele completou que se sentia envergonhado por comemorar a saída de Breno, sem saber que era uma eliminação falsa.

Jonas, em conversa com Gabriela, diz como reagiu à volta de Breno e Juliano 💬: "Eu fiquei mal com a situação, que aconteceu agora (...) eu vim aqui ficar na minha, velho." #BBB26 #RedeBBB #FestaDoLíder 👑 pic.twitter.com/iPE6hGX7R7 — Big Brother Brasil (@bbb) March 5, 2026

Ana Paula e Marciele trocam elogios

As rivais Ana Paula e Marciele tiveram um momento de paz durante a madrugada dessa quinta-feira. As duas trocaram elogios, alegando que sabem separar o jogo da vida real.

Ana Paula e Marciele conversam e trocam elogios. Ana Paula 💬: "Uma coisa é o jogo dentro daqui, no #BBB26, outra coisa é nossa vida lá fora (...) e eu jamais irei atacar sua arte."

Marciele 💬: "Eu eu também jamais irei atacar suas bandeiras." #RedeBBB #FestaDoLíder pic.twitter.com/YJWFNrlRLV — Big Brother Brasil (@bbb) March 5, 2026

Marciele passa mal

Durante a madrugada, a sister Marciele teve uma crise de ansiedade na festa e precisou de cuidados de outros brothers.

Não há fingimento na Cunhã. Dá pra ver q Marciele tá em crise. Ela trabalha com a imagem, a pessoa que a acusou de traição voltou num paredão falso. Isso somado ao grupo fudido em q tá. Ela entrou em pânico. Mal sabe que seu conflito é irrelevante.#BBB26 pic.twitter.com/DkfdcY9reN — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 5, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.