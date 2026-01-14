BBB 26: Breno e Sarah desistem da 'Prova do Líder'; veja quem restou

BBB 26: Sarah abandona a prova de resistência após cerca de 18 horas (Reprodução/Globoplay)
Redação Exame
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 18h45.
Sarah Andrade desistiu da primeira Prova do Líder de resistência do Big Brother Brasil 26 na tarde desta quarta-feira, 14, após cerca de 18 horas de disputa.
A influenciadora foi a 17ª participante a ser eliminada da prova e se despediu do "provódromo" em clima de cansaço. Antes de sair, ela explicou a decisão e celebrou o tempo que conseguiu resistir. Antes dela, o Pipoca Breno também havia deixado a disputa, resistindo também por cerca de 18 horas.
Ao deixar a prova, Sarah ainda incentivou Marciele, que se tornou a única mulher entre os competidores restantes na disputa pela liderança.
Com a saída de Sarah, agora apenas quatro participantes continuam na Prova do Líder de resistência: Alberto Cowboy, Edilson, Jonas Sulzbach e Marciele. Eles seguem firme na batalha pela liderança da edição.
Durante a primeira Prova do Líder de resistência do BBB 26, o ator Henri Castelli passou mal duas vezes em um único dia e preocupou participantes e público. Pela manhã, após mais de dez horas de prova, ele começou a sofrer uma convulsão e precisou ser atendido pela equipe médica da produção e levado a um hospital para exames.
Mais tarde, já de volta à casa, Castelli voltou a passar mal e teve uma segunda convulsão na área externa, o que levou a produção a intensificar o atendimento e manter o ator sob observação dos profissionais de saúde do programa.
Após ser eliminada da Prova do Líder de resistência, Milena teve uma crise de choro forte na sala da casa e precisou ser consolada pelo colega Juliano Floss. Visivelmente abalada, ela lamentou o esforço físico e emocional que colocou na disputa e o fato de não ter conseguido chegar mais longe, desabafando sobre o desgaste que sentiu durante a prova de longa duração.
Milena também fez comentários sobre Sol Vega, Veterana com quem teve atritos na prova, chegando a chamar a rival de “bruxa velha”, o que gerou reação interna e depois repercussão entre os confinados.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.