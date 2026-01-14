Pop

BBB 26: Breno e Sarah desistem da 'Prova do Líder'; veja quem restou

Veterana deixa a Prova do Líder e incentiva colegas antes de encerrar sua participação

BBB 26: Sarah abandona a prova de resistência após cerca de 18 horas (Reprodução/Globoplay)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 18h45.

Sarah Andrade desistiu da primeira Prova do Líder de resistência do Big Brother Brasil 26 na tarde desta quarta-feira, 14, após cerca de 18 horas de disputa.

A influenciadora foi a 17ª participante a ser eliminada da prova e se despediu do "provódromo" em clima de cansaço. Antes de sair, ela explicou a decisão e celebrou o tempo que conseguiu resistir. Antes dela, o Pipoca Breno também havia deixado a disputa, resistindo também por cerca de 18 horas.

Ao deixar a prova, Sarah ainda incentivou Marciele, que se tornou a única mulher entre os competidores restantes na disputa pela liderança.

Com a saída de Sarah, agora apenas quatro participantes continuam na Prova do Líder de resistência: Alberto Cowboy, Edilson, Jonas Sulzbach e Marciele. Eles seguem firme na batalha pela liderança da edição.

Henri Castelli passou mal duas vezes

Durante a primeira Prova do Líder de resistência do BBB 26, o ator Henri Castelli passou mal duas vezes em um único dia e preocupou participantes e público. Pela manhã, após mais de dez horas de prova, ele começou a sofrer uma convulsão e precisou ser atendido pela equipe médica da produção e levado a um hospital para exames.

Mais tarde, já de volta à casa, Castelli voltou a passar mal e teve uma segunda convulsão na área externa, o que levou a produção a intensificar o atendimento e manter o ator sob observação dos profissionais de saúde do programa.

Milena tem crise de choro

Após ser eliminada da Prova do Líder de resistência, Milena teve uma crise de choro forte na sala da casa e precisou ser consolada pelo colega Juliano Floss. Visivelmente abalada, ela lamentou o esforço físico e emocional que colocou na disputa e o fato de não ter conseguido chegar mais longe, desabafando sobre o desgaste que sentiu durante a prova de longa duração.

Milena também fez comentários sobre Sol Vega, Veterana com quem teve atritos na prova, chegando a chamar a rival de “bruxa velha”, o que gerou reação interna e depois repercussão entre os confinados.

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

