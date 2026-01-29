Pop

BBB 26: Big Fone toca nesta quinta-feira

Telefone dará poder de veto em até três provas e será acionado antes da disputa pela liderança nesta quinta-feira, 29

Big fone: telefone toca nesta quinta-feira, 29 (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05h55.

O Big Fone voltará a ser acionado no BBB 26 nesta quinta-feira, 29, pouco antes da realização da Prova do Líder. O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo de quarta-feira.

Desta vez, quem atender ao telefone ganhará o poder de vetar um participante das três principais dinâmicas da semana: a própria Prova do Líder, a Prova do Anjo e, se o vetado for emparedado, também a Prova Bate e Volta.

A novidade desta edição é que a escolha do telefone será feita pelo público. Três aparelhos estão disponíveis na casa:

  • Prateado, próximo à academia
  • Azul, ao lado da piscina
  • Dourado, próximo à sala

A votação ocorre no site oficial do Gshow. O resultado será revelado durante o programa ao vivo de hoje, quando também será detalhada a programação completa das próximas etapas do jogo.

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Prova do Líder'

Na primeira semana do reality, o Big Fone garantiu imunidade a Marcelo, que indicou Aline ao Paredão. Aline teve direito ao contragolpe e puxou Ana Paula Renault.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

