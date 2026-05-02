Onde assistir ao show de Shakira no Rio ao vivo e sem delay? Saiba como

O megashow de Shakira, neste sábado, 2, em Copacabana, terá transmissão ao vivo e sem atraso na TV aberta, em um movimento inédito dentro do projeto “Todo Mundo no Rio”. A exibição ocorrerá na TV Globo a partir de 21h30, enquanto a apresentação principal está prevista para 21h45.

A decisão difere de apresentações anteriores no mesmo projeto. Artistas como Madonna e Lady Gaga solicitaram a inclusão de delay, atraso técnico na transmissão, em suas performances. No caso da cantora colombiana, não houve esse tipo de exigência.

Em 2024, Madonna pediu um intervalo aproximado de 15 minutos entre o evento ao vivo e a exibição. No ano seguinte, a equipe de Lady Gaga adotou um atraso de 10 minutos. A utilização de delay é prática recorrente em transmissões de shows e eventos de grande porte.

Programação

O show principal de Shakira está marcado para 21h45, com pós-show previsto para 0h15, incluindo Papatinho e Melody.

A apresentação principal será seguida por um after, evento pós-show, com Papatinho e participação de Melody. A expectativa é de público superior a 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana.

Confira a seguir a programação do show:

17h45: Vintage Culture

19h: Maz

21h45: Shakira

0h15: Papatinho com Melody

Que horas começa o show da Shakira?

O espetáculo "Todo Mundo no Rio com Shakira" será exibido a partir das 21h30, neste sábado, 2 de maio. Mas, o show principal está previsto para as 21h45.

Onde assistir ao show de Shakira ao vivo?

A apresentação será exibida no dia 2 de maio em diferentes plataformas do grupo Globo. Na TV aberta, a exibição ocorre após o programa "Três Graças", dentro da programação da TV Globo.

A cobertura na TV aberta ficará sob responsabilidade de Ana Clara Lima e Kenya Sade.

Onde assistir ao show de Shakira online?

O especial "Todo Mundo no Rio com Shakira" será transmitido no canal Multishow e na plataforma de streaming Globoplay. A transmissão será conduzida por Dedé Teicher e Laura Vicente, com entradas ao vivo distribuídas ao longo da programação.