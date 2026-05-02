Shakira dá dicas 'de sobrevivência' para quem vai ao show no Rio: 'Os 10 mandamentos da loba'

Shakira no Rio: saiba mais sobre o show da colombiana em Copacabana (Theo Wargo/Getty Images)
Repórter
Publicado em 2 de maio de 2026 às 15h23.
Shakira publicou nas redes sociais, neste sábado, 2, uma lista com orientações para o público que acompanha o show em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A artista divulgou o conteúdo por meio dos stories do Instagram, em vídeo intitulado "Os 10 mandamentos da loba".
A publicação ocorreu horas antes da apresentação na Praia de Copacabana. O evento integra o projeto "Todo Mundo no Rio" e deve reunir grande público na faixa de areia.
O material compartilhado reúne recomendações direcionadas aos fãs presentes no local do show, com foco na experiência durante a apresentação.Shakira no Rio: horário, como chegar, onde assistir e guia completo para curtir sem perrengues
O show está previsto para este sábado, 2, com expectativa de público de cerca de 2 milhões de pessoas. A apresentação inclui repertório que percorre diferentes fases da carreira da cantora.
Entre as músicas esperadas estão "Rabiosa", "She Wolf", "Choka Choka", "Loba" e "Estoy aquí". A faixa “Choka Choka” conta com participação de Anitta.
Há expectativa de participações de artistas brasileiros durante a apresentação, embora a programação oficial não detalhe os convidados. Entre os nomes mencionados estão Ivete Sangalo e Anitta.
A cantora Ivete Sangalo esteve no Copacabana Palace na sexta-feira, 1º, onde encontrou Shakira. A presença gerou especulação sobre possível participação no show.
No caso de Anitta, a possibilidade está associada à música “Choka Choka”, lançada recentemente em colaboração com a artista colombiana.
O espetáculo "Todo Mundo no Rio com Shakira" será exibido a partir das 21h20, neste sábado, 2 de maio.Vai no show da Shakira em Copacabana? Veja como localizar amigos em tempo real
A apresentação será exibida no dia 2 de maio em diferentes plataformas do grupo Globo. Na TV aberta, a exibição ocorre após o programa "Três Graças", dentro da programação da TV Globo.
O especial "Todo Mundo no Rio com Shakira" será transmitido no canal Multishow e na plataforma de streaming Globoplay.