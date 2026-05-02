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Shakira dá dicas 'de sobrevivência' para quem vai ao show no Rio: 'Os 10 mandamentos da loba'

Espetáculo será realizado na Praia de Copacabana, na zona Sul do Rio de Janeiro

Shakira no Rio: saiba mais sobre o show da colombiana em Copacabana (Theo Wargo/Getty Images)

Shakira no Rio: saiba mais sobre o show da colombiana em Copacabana (Theo Wargo/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de maio de 2026 às 15h23.

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Shakira publicou nas redes sociais, neste sábado, 2, uma lista com orientações para o público que acompanha o show em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A artista divulgou o conteúdo por meio dos stories do Instagram, em vídeo intitulado "Os 10 mandamentos da loba".

A publicação ocorreu horas antes da apresentação na Praia de Copacabana. O evento integra o projeto "Todo Mundo no Rio" e deve reunir grande público na faixa de areia.

O material compartilhado reúne recomendações direcionadas aos fãs presentes no local do show, com foco na experiência durante a apresentação.

Shakira no Rio: horário, como chegar, onde assistir e guia completo para curtir sem perrengues

Confira as dicas:

  1. "Venha com sua matilha"
  2. "Seu leque é indispensável"
  3. "Você vai beber água"
  4. "Cuide de quem estiver do seu lado"
  5. "Chore se precisar"
  6. "Essa noite é sua"
  7. "Sinta cada segundo"
  8. "Deixe o drama em casa"
  9. "Em Copacabana, as mulheres não choram"
  10. "Se preparem. Será inesquecível"

Repertório e possíveis participações no show

O show está previsto para este sábado, 2, com expectativa de público de cerca de 2 milhões de pessoas. A apresentação inclui repertório que percorre diferentes fases da carreira da cantora.

Entre as músicas esperadas estão "Rabiosa", "She Wolf", "Choka Choka", "Loba" e "Estoy aquí". A faixa “Choka Choka” conta com participação de Anitta.

Há expectativa de participações de artistas brasileiros durante a apresentação, embora a programação oficial não detalhe os convidados. Entre os nomes mencionados estão Ivete Sangalo e Anitta.

A cantora Ivete Sangalo esteve no Copacabana Palace na sexta-feira, 1º, onde encontrou Shakira. A presença gerou especulação sobre possível participação no show.

No caso de Anitta, a possibilidade está associada à música “Choka Choka”, lançada recentemente em colaboração com a artista colombiana.

Que horas começa o show da Shakira?

O espetáculo "Todo Mundo no Rio com Shakira" será exibido a partir das 21h20, neste sábado, 2 de maio.

Vai no show da Shakira em Copacabana? Veja como localizar amigos em tempo real

Onde assistir ao show de Shakira ao vivo?

A apresentação será exibida no dia 2 de maio em diferentes plataformas do grupo Globo. Na TV aberta, a exibição ocorre após o programa "Três Graças", dentro da programação da TV Globo.

Onde assistir ao show de Shakira online?

O especial "Todo Mundo no Rio com Shakira" será transmitido no canal Multishow e na plataforma de streaming Globoplay.

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