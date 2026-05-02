Shakira dá dicas 'de sobrevivência' para quem vai ao show no Rio: 'Os 10 mandamentos da loba'

Shakira publicou nas redes sociais, neste sábado, 2, uma lista com orientações para o público que acompanha o show em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A artista divulgou o conteúdo por meio dos stories do Instagram, em vídeo intitulado "Os 10 mandamentos da loba".

A publicação ocorreu horas antes da apresentação na Praia de Copacabana. O evento integra o projeto "Todo Mundo no Rio" e deve reunir grande público na faixa de areia.

O material compartilhado reúne recomendações direcionadas aos fãs presentes no local do show, com foco na experiência durante a apresentação.

Confira as dicas:

"Venha com sua matilha" "Seu leque é indispensável" "Você vai beber água" "Cuide de quem estiver do seu lado" "Chore se precisar" "Essa noite é sua" "Sinta cada segundo" "Deixe o drama em casa" "Em Copacabana, as mulheres não choram" "Se preparem. Será inesquecível"

Repertório e possíveis participações no show

O show está previsto para este sábado, 2, com expectativa de público de cerca de 2 milhões de pessoas. A apresentação inclui repertório que percorre diferentes fases da carreira da cantora.

Entre as músicas esperadas estão "Rabiosa", "She Wolf", "Choka Choka", "Loba" e "Estoy aquí". A faixa “Choka Choka” conta com participação de Anitta.

Há expectativa de participações de artistas brasileiros durante a apresentação, embora a programação oficial não detalhe os convidados. Entre os nomes mencionados estão Ivete Sangalo e Anitta.

A cantora Ivete Sangalo esteve no Copacabana Palace na sexta-feira, 1º, onde encontrou Shakira. A presença gerou especulação sobre possível participação no show.

No caso de Anitta, a possibilidade está associada à música “Choka Choka”, lançada recentemente em colaboração com a artista colombiana.

Que horas começa o show da Shakira?

O espetáculo "Todo Mundo no Rio com Shakira" será exibido a partir das 21h20, neste sábado, 2 de maio.

Onde assistir ao show de Shakira ao vivo?

A apresentação será exibida no dia 2 de maio em diferentes plataformas do grupo Globo. Na TV aberta, a exibição ocorre após o programa "Três Graças", dentro da programação da TV Globo.

Onde assistir ao show de Shakira online?

O especial "Todo Mundo no Rio com Shakira" será transmitido no canal Multishow e na plataforma de streaming Globoplay.