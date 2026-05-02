Show de Shakira no Rio terá transmissão ao vivo sem delay, ao contrário de Lady Gaga e Madonna

O show de Shakira neste sábado, 2, em Copacabana será transmitido ao vivo, sem atraso, na TV aberta, em uma primeira edição do projeto Todo Mundo no Rio com exibição em tempo real.

A transmissão pela TV Globo está prevista para começar às 21h30, enquanto a apresentação principal deve ter início às 21h45.

Diferentemente de Madonna e Lady Gaga, que solicitaram atraso na exibição de seus shows, Shakira não fez esse tipo de exigência.

Em 2024, Madonna pediu um delay, atraso na transmissão, de cerca de 15 minutos. No ano seguinte, a equipe de Lady Gaga adotou um intervalo de 10 minutos. Esse tipo de prática é recorrente em eventos de grande porte.

Na TV aberta, a cobertura será apresentada por Ana Clara Lima e Kenya Sade. No Globoplay e no Multishow, a transmissão ficará sob responsabilidade de Dedé Teicher e Laura Vicente, com entradas ao vivo ao longo da programação.

A programação musical começa às 17h45 e segue até após a meia-noite, com diferentes atrações antes e depois do show principal.

O evento terá apresentações de Vintage Culture às 17h45 e Maz às 19h, em estrutura próxima ao palco.

Que horas começa o show da Shakira?

O espetáculo "Todo Mundo no Rio com Shakira" será exibido a partir das 21h30, neste sábado, 2 de maio.

Programação

O show principal de Shakira está marcado para 21h45, com pós-show previsto para 0h15, incluindo Papatinho e Melody.

A apresentação principal será seguida por um after, evento pós-show, com Papatinho e participação de Melody. A expectativa é de público superior a 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana.

Confira a seguir a programação do show:

17h45: Vintage Culture

19h: Maz

21h45: Shakira

0h15: Papatinho com Melody

Onde assistir ao show de Shakira ao vivo?

A apresentação será exibida no dia 2 de maio em diferentes plataformas do grupo Globo. Na TV aberta, a exibição ocorre após o programa "Três Graças", dentro da programação da TV Globo.

Onde assistir ao show de Shakira online?

O especial "Todo Mundo no Rio com Shakira" será transmitido no canal Multishow e na plataforma de streaming Globoplay.