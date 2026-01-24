BBB 26: quem são os participantes mais odiados (e tem surpresa no top 3)

No Big Brother Brasil 26, ser rejeitado pode ser tão impactante quanto ser amado. As enquetes do Rançômetro do site Votalhada revelam os 22 participantes mais rejeitados da casa até agora. E o top 3 traz um nome inesperado: Ana Paula Renault, favorita no Queridômetro, mas também uma das mais odiadas da edição.

Com 10% dos votos cada, Brigido e Matheus dividem a liderança no índice de ranço. Ambos acumulam críticas por atitudes dentro da casa que desagradaram parte do público e alimentaram rejeição nas redes sociais.

Ana Paula: amada e odiada ao mesmo tempo

A maior surpresa do ranking é Ana Paula Renault, em 3º lugar no Rançômetro com 9% — mesmo estando no topo do Queridômetro. A presença simultânea nos dois rankings mostra que ela é uma das figuras mais polarizadoras da temporada.

Completam o top 5 da rejeição Sarah Andrade (7%) e Sol Vega (6%), ambas envolvidas em conflitos ou alianças que não caíram bem com parte do público.

Veja o ranking completo dos mais rejeitados

Posição Participante Rejeição (%) 1º Brigido 10% 1º Matheus 10% 3º Ana Paula Renault 9% 4º Sarah Andrade 7% 5º Sol Vega 6% 6º Jonas Sulzbach 6% 7º Alberto Cowboy 5% 8º Solange Couto 5% 9º Jordana 5% 10º Edilson 4% 11º Milena 4% 12º Paulo Augusto 4%

O peso da rejeição no jogo

No BBB, ranço em alta sem torcida ativa pode ser uma sentença. Diferente de nomes que dividem o público e geram engajamento, participantes como Brigido e Matheus correm o risco de enfrentar o paredão sem apoio suficiente para escapar.

O Rançômetro do BBB 26 mostra que o público está atento aos movimentos dentro da casa — e que rejeição acumulada pode definir eliminações futuras. Neste cenário, quem não reverte a percepção logo, dificilmente permanece por muito tempo no jogo.