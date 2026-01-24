Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: quem são os participantes mais odiados (e tem surpresa no top 3)

Rançômetro do Votalhada mostra quem acumulou antipatia do público — incluindo um nome também entre os favoritos

Pipocas: veja quem são os mais odiados até agora na edição (Globo/ Fábio Rocha/Divulgação)

Pipocas: veja quem são os mais odiados até agora na edição (Globo/ Fábio Rocha/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 16h01.

No Big Brother Brasil 26, ser rejeitado pode ser tão impactante quanto ser amado. As enquetes do Rançômetro do site Votalhada revelam os 22 participantes mais rejeitados da casa até agora. E o top 3 traz um nome inesperado: Ana Paula Renault, favorita no Queridômetro, mas também uma das mais odiadas da edição.

Com 10% dos votos cada, Brigido e Matheus dividem a liderança no índice de ranço. Ambos acumulam críticas por atitudes dentro da casa que desagradaram parte do público e alimentaram rejeição nas redes sociais.

Ana Paula: amada e odiada ao mesmo tempo

A maior surpresa do ranking é Ana Paula Renault, em 3º lugar no Rançômetro com 9% — mesmo estando no topo do Queridômetro. A presença simultânea nos dois rankings mostra que ela é uma das figuras mais polarizadoras da temporada.

Completam o top 5 da rejeição Sarah Andrade (7%) e Sol Vega (6%), ambas envolvidas em conflitos ou alianças que não caíram bem com parte do público.

Veja o ranking completo dos mais rejeitados

PosiçãoParticipanteRejeição (%)
Brigido10%
Matheus10%
Ana Paula Renault9%
Sarah Andrade7%
Sol Vega6%
Jonas Sulzbach6%
Alberto Cowboy5%
Solange Couto5%
Jordana5%
10ºEdilson4%
11ºMilena4%
12ºPaulo Augusto4%

O peso da rejeição no jogo

No BBB, ranço em alta sem torcida ativa pode ser uma sentença. Diferente de nomes que dividem o público e geram engajamento, participantes como Brigido e Matheus correm o risco de enfrentar o paredão sem apoio suficiente para escapar.

O Rançômetro do BBB 26 mostra que o público está atento aos movimentos dentro da casa — e que rejeição acumulada pode definir eliminações futuras. Neste cenário, quem não reverte a percepção logo, dificilmente permanece por muito tempo no jogo.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

'O Cavaleiro dos Sete Reinos': quem são os principais personagens da série?

BBB 26: quem são os participantes favoritos (e o 1º vai te surpreender)

BBB 26: quem Babu pode indicar para o Paredão?

Carminha, a gata atriz: quem é a felina premiada por 'O Agente Secreto'

Mais na Exame

Esporte

Escalação do Palmeiras contra o São Paulo: time provável e novidades

ESG

Megatempestade histórica nos EUA ameaça 200 milhões de pessoas e revela novo padrão climático

Ciência

Quer envelhecer bem? Evite esse tipo de alimento, segundo a ciência

Um conteúdo SBT News

Formiga, em Minas Gerais, registra maior chuva em 26 anos